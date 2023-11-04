Microsoft отменяет решение об отмене дополнительных льгот для сотрудников бесплатного Xbox Game Pass

Microsoft недавно попала в заголовки газет, объявив о планах лишить своих сотрудников бесплатного преимущества Xbox Game Pass Ultimate. Однако после жалоб самих сотрудников технологический гигант отменил свое решение.

Первоначальная новость, о которой сообщил The Verge, вызвала возражения со стороны сотрудников Microsoft, которые были недовольны потерей преимущества Xbox Game Pass Ultimate в 2024 году. Глава Xbox Фил Спенсер обратил внимание на ситуацию и лично расследовал этот вопрос.

В обновленной информации о внутренней платформе Viva компании Спенсер подтвердил, что решение об отмене льготы будет отменено. Он заверил сотрудников, что, если у них в настоящее время есть доступ к предложению Game Pass, они продолжат им пользоваться. Спенсер выразил признательность Xbox за поддержку и извинился за возникшую путаницу.

Это изменение означает, что сотрудники Microsoft сохранят бесплатный доступ к Xbox Game Pass Ultimate — привилегии, которой они пользовались с момента запуска подписки в 2019 году. Фактически, сотрудники Microsoft уже давно имеют бесплатный доступ к подпискам Xbox, при этом Xbox Live Gold является предыдущая выгода в течение многих лет.

Хотя точные причины первоначального плана Microsoft по отмене льготы остаются неясными, похоже, это было внутреннее решение, связанное с льготами и кадрами. Неосведомленность Спенсера о плане и быстрые действия по его отмене позволяют предположить, что первоначальное решение, возможно, не было тщательно продумано.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое Xbox Game Pass Ultimate?

О: Xbox Game Pass Ultimate — это служба подписки, предлагаемая Microsoft, которая обеспечивает доступ к широкому спектру игр на консолях Xbox, ПК и мобильных устройствах.

Вопрос: Почему Microsoft решила удалить бесплатное преимущество Xbox Game Pass Ultimate?

Ответ: Точные причины такого решения остаются неясными. Однако, похоже, это произошло из-за внутреннего решения по льготам и кадрам, которое позже было отменено из-за жалоб сотрудников.

Вопрос: Сохранят ли сотрудники Microsoft бесплатный доступ к Xbox Game Pass Ultimate?

О: Да, после отмены решения сотрудники Microsoft сохранят бесплатный доступ к Xbox Game Pass Ultimate.

Вопрос: Когда был выпущен Xbox Game Pass Ultimate?

Ответ: Xbox Game Pass Ultimate был запущен в 2019 году как вариант подписки, позволяющий геймерам получить доступ к обширной библиотеке игр.