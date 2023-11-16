Windows 11 оптимизирует работу пользователя, удалив регистратор шагов

Windows 11 претерпевает ряд изменений со стороны Microsoft, последней из которых является удаление приложения Steps Recorder. Это приложение, представленное в Windows 7, позволяет пользователям записывать экран и документировать действия, предпринятые при возникновении проблем. Однако теперь он добавлен в список устаревших функций Windows 11.

Решение удалить Steps Recorder связано с доступностью альтернативных вариантов записи экрана в Windows 11. Microsoft предлагает использовать Snipping Tool, Xbox Game Bar или Microsoft Clipchamp в качестве жизнеспособных альтернатив. Хотя эти инструменты предлагают схожие функции, некоторым пользователям может не хватать легковесности Steps Recorder.

Этот шаг является частью более широких усилий Microsoft по оптимизации операционной системы Windows 11. Недавно приложение «Советы» также было отмечено для удаления. Кроме того, в предварительных версиях Windows 11 были удалены такие приложения, как «Карты Windows» и «Кино и ТВ», а также расширена возможность удаления приложений по умолчанию во время тестирования.

Эти действия указывают на растущую тенденцию к созданию более удобной для пользователя и свободной от помех операционной системы. В Windows 11 также представлены такие функции, как концентратор RGB, позволяющий консолидировать управление периферийными устройствами с помощью RGB-подсветки, устраняя необходимость в отдельных приложениях.

Поскольку Microsoft продолжает процесс наведения порядка, пользователи могут ожидать дальнейшего сокращения Windows 11 в будущем. Эти разработки направлены на улучшение общего пользовательского опыта и упрощение операционной системы.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое регистратор шагов?

Steps Recorder — это приложение, которое позволяет пользователям записывать свой экран и документировать шаги, предпринятые при возникновении проблем в операционных системах Windows.

2. Почему Регистратор шагов удаляется из Windows 11?

Средство записи шагов удаляется из Windows 11, поскольку теперь доступны альтернативные варианты записи экрана, такие как Snipping Tool, Xbox Game Bar и Microsoft Clipchamp.

3. Будет ли в будущем обновляться Steps Recorder?

Нет, Steps Recorder больше не будет получать обновления и будет удален в будущем выпуске Windows.

4. Как Microsoft оптимизирует Windows 11?

Microsoft оптимизирует Windows 11, удаляя устаревшие функции, такие как «Запись шагов», приложение «Советы», «Карты Windows» и «Кино и ТВ». Они также позволяют пользователям удалять больше приложений по умолчанию и представляют функции консолидированного управления, такие как концентратор RGB.

5. Чего пользователи могут ожидать от будущих обновлений Windows 11?

Пользователи могут ожидать дальнейшего сокращения и наведения порядка в Windows 11 в будущем, поскольку Microsoft продолжает улучшать взаимодействие с пользователем и упрощать операционную систему.