Облачные игры Microsoft революционизируют игровой процесс в Meta Quest

Microsoft снова совершает революцию в игровом процессе, представив последнее дополнение к облачным играм. На сегодняшний день в Meta Quest доступна обширная библиотека игр для Xbox, что устраняет необходимость в консоли Xbox.

Владельцы Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro теперь могут подписаться на Game Pass Ultimate и получить доступ к обширной коллекции классических и современных игр для Xbox. Хотя есть небольшое предостережение о необходимости использования дополнительного контроллера из-за ограниченного количества кнопок на контроллерах гарнитуры Quest, Microsoft обеспечила совместимость с широким спектром поддерживаемых контроллеров, включая беспроводной контроллер DualShock 4 от PlayStation.

Подписавшись на Game Pass Ultimate, геймеры смогут наслаждаться сотнями игр, включая такие популярные игры, как коллекция Assassin's Creed, серия Doom, коллекция Fallout, Gears of War, Halo и многие другие. Виртуальные игры на гарнитуре Quest действительно захватывают, а дисплей напоминает большой изогнутый игровой монитор. Пользователи имеют возможность играть в полностью виртуальной среде или накладывать виртуальный экран на свои реальные условия, используя функцию полноцветной сквозной передачи Quest.

Интересным преимуществом этого сервиса облачных игр является то, что установка игры не требуется. Все игры транслируются напрямую из облака, что устраняет необходимость освобождать место для хранения данных на гарнитуре Quest. Кроме того, подписчики Game Pass Ultimate также могут получить доступ к играм на консолях Xbox и ПК, предоставляя несколько платформ для изучения обширной библиотеки игр.

Для начала заинтересованные геймеры могут подписаться на Microsoft Game Pass Ultimate и загрузить приложение Xbox Cloud Gaming из магазина Meta. Это знаменует собой значительный шаг на пути к более доступному и захватывающему игровому будущему, в котором технологии облачных игр продолжают раздвигать границы и переопределять то, как мы играем.