Затраты на страхование в Мичигане остаются высокими, несмотря на недавнее законодательство

В Мичигане по-прежнему одни из самых высоких страховых премий в стране, даже после принятия нового законодательства, направленного на сокращение расходов. Среднегодовая премия в штате составляет 2,140 долларов, что почти на 22 процента выше, чем в среднем по стране (1,759 долларов). Жители Детройта, в частности, сталкиваются с непомерными расходами: средняя страховая премия составляет 4,726 долларов США, что является вторым по величине показателем в стране.

Закон 2019 года, согласованный лидерами республиканцев и губернатором Гретхен Уитмер, был призван решить проблему высоких ставок страхования. Однако выжившие в катастрофе и их медицинские работники утверждают, что новая система неустойчива. Они утверждают, что он накладывает слишком много ограничений на медицинские расходы и значительно снижает суммы, которые должны платить страховщики, иногда на целых 45 процентов.

Одним из ключевых изменений в законе является возможность для водителей выбирать более низкие уровни защиты от травм вместо прежней обязательной пожизненной гарантии ухода. Хотя это положение было призвано предоставить водителям больше гибкости, критики утверждают, что оно подрывает общее качество помощи, доступной жертвам несчастных случаев.

В июле адвокаты праздновали победу, когда Верховный суд штата Мичиган постановил, что закон не распространяется на людей, получивших ранения до его принятия. Однако недавно одобренный Сенатом закон направлен на то, чтобы распространить аналогичную защиту на будущих жертв катастроф. Этот пакет из двух законопроектов направлен на повышение ставок возмещения медицинских расходов и отмену ограничений на оплату услуг, предоставляемых членами семьи.

Хотя законопроект Сената получил поддержку обеих партий, он столкнулся с противодействием со стороны администрации губернатора Уитмера и нескольких республиканцев, участвовавших в разработке существующего закона. Критики, в том числе лидер меньшинства в Сенате Арик Несбитт и конгрессмен Бренда Картер, утверждают, что эти законопроекты приведут к повышению ставок по автострахованию в Мичигане.

Дебаты по поводу системы страхования в Мичигане отражают проблемы поиска баланса между сокращением затрат и обеспечением адекватного ухода за выжившими в результате несчастного случая. Обе стороны признают необходимость реформ, но расходятся во мнениях относительно наилучшего подхода. По мере продвижения законодательства еще неизвестно, удастся ли достичь компромисса, который решит проблемы всех заинтересованных сторон и одновременно облегчит жизнь водителям Мичигана.