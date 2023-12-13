Изменения в сезоне охоты на оленей с дульным заряжанием направлены на управление популяцией оленей в Мичигане

Сезон охоты на оленей с дульным заряжанием 2023 года в настоящее время продолжается в Мичигане. Поскольку охотники собираются принять участие в этом сезоне, важно знать о различных правилах и требованиях к снаряжению в зависимости от местоположения.

Департамент природных ресурсов штата Мичиган (DNR) внес изменения в сезон использования дульнозарядных устройств, чтобы лучше управлять популяцией оленей в определенных районах. По словам Чада Стюарта, биолога дикой природы из ДНР, агентство признает численность оленей в южной части Нижнего полуострова и стремится увеличить вылов безрогих в этом регионе. Вводя новые правила, ДНР надеется предоставить охотникам больше возможностей для достижения успеха, а также решить проблему перенаселения.

Для достижения этой цели ДНР продлила поздний сезон безрогого оружия в 2020 году, одновременно сократив сезон использования дульнозарядных устройств на юге Нижнего полуострова. Эти изменения были внесены в ответ на низкие успехи охотников в сезон дульнозарядных устройств. На Верхнем полуострове только сертифицированным охотникам с ограниченными возможностями в этом сезоне разрешено использовать арбалет или модифицированный лук.

Охотникам важно соблюдать требования к оранжевому цвету охотника при использовании дульнозарядного или огнестрельного оружия в сезон использования дульнозарядного оружия. Однако лица, использующие арбалет или снаряжение для стрельбы из лука, освобождаются от этого требования.

Кроме того, охотникам напоминают о необходимости сообщать об оленях в течение 72 часов после добычи. Эту отчетность можно сделать через приложение DNR Hunt Fish, которое также предоставляет актуальную информацию о действующих правилах и отчетах об уловах.

В целом, эти изменения в сезоне охоты на оленей с дульным заряжанием в Мичигане направлены на эффективное управление популяцией оленей, предоставляя охотникам широкие возможности для достижения успеха. Оставаясь в курсе правил и правильно сообщая о добытых оленях, охотники могут внести свой вклад в текущие усилия ДНР по поддержанию здоровой и сбалансированной экосистемы.