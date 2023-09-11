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Обновление Meta Quest представляет новые захватывающие функции

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Обновление Meta Quest представляет новые захватывающие функции

Недавно компания Meta анонсировала обновление программного обеспечения v57 для гарнитур Meta Quest, которое включает ряд новых функций для улучшения пользовательского опыта. Обновление включает в себя дополнительные параметры настройки аватаров, функцию отмены отправки сообщений, групповые ссылки, улучшенные возможности передвижения и обновленный канал Explore.

Одним из примечательных дополнений являются расширенные возможности настройки аватара. Теперь у пользователей есть доступ к ползункам цвета, чтобы создать желаемый оттенок кожи, цвет волос и цвет бровей. Это позволяет более точно представить внешний вид пользователя в реальной жизни. Мета также добавила новые варианты макияжа и раскраски лица.

В предыдущих обновлениях Мета представила новые формы тела, улучшила текстуры волос и одежды и даже дала аватарам ноги. Эти улучшения были хорошо приняты, и текущие разработки в области создания аватаров продолжают улучшать общее впечатление.

Функция отмены отправки сообщения — еще одно интересное дополнение. Теперь у пользователей есть возможность отменить отправку графических сообщений как в виртуальной реальности, так и в мобильном приложении Meta Quest. Эта функция обеспечивает больший контроль над разговорами и позволяет отправителю отозвать сообщение. Кроме того, отправитель и получатель будут уведомлены, если сообщение не будет отправлено.

Чтобы облегчить групповое взаимодействие, Meta ввела групповые ссылки. Пользователи могут легко пригласить друзей присоединиться к их группе, создав ссылку и поделившись ею в виртуальной реальности или на любой платформе обмена сообщениями. Это упрощает общение и сотрудничество с друзьями в виртуальной реальности.

Horizon Home, виртуальное пространство, где пользователи могут посещать дома друг друга, теперь позволяет передвигаться в свободной форме. Это означает, что пользователи могут исследовать свои виртуальные дома, свободно телепортируясь в домашней среде. Нажимая стик контроллера вперед и нацеливаясь на точку в доме, пользователи могут перемещаться и исследовать каждый уголок своего виртуального пространства.

Meta также внесла несколько других незначительных обновлений для улучшения пользовательского опыта. Лента Explore была переименована в Horizon Feed, что обеспечивает соответствие брендингу Horizon Worlds. Теперь пользователи могут по умолчанию отключать звук микрофона при записи видео и использовать несколько приложений одновременно, плавно переключаясь между видами. Кроме того, предупреждение о границах отключено в некоторых приложениях со смешанной реальностью, чтобы избежать прерываний.

Обновление v57 в настоящее время распространяется на гарнитуры Meta Quest Pro и Meta Quest 2, и ожидается, что дополнительные функции будут представлены на предстоящем мероприятии Meta Connect. Благодаря этим новым дополнениям Meta продолжает совершенствовать свою платформу виртуальной реальности и предоставлять пользователям более захватывающий и настраиваемый опыт.

Источники: Мета

By Мамфо Брешиа

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