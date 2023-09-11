Обновление Meta Quest представляет новые захватывающие функции

Недавно компания Meta анонсировала обновление программного обеспечения v57 для гарнитур Meta Quest, которое включает ряд новых функций для улучшения пользовательского опыта. Обновление включает в себя дополнительные параметры настройки аватаров, функцию отмены отправки сообщений, групповые ссылки, улучшенные возможности передвижения и обновленный канал Explore.

Одним из примечательных дополнений являются расширенные возможности настройки аватара. Теперь у пользователей есть доступ к ползункам цвета, чтобы создать желаемый оттенок кожи, цвет волос и цвет бровей. Это позволяет более точно представить внешний вид пользователя в реальной жизни. Мета также добавила новые варианты макияжа и раскраски лица.

В предыдущих обновлениях Мета представила новые формы тела, улучшила текстуры волос и одежды и даже дала аватарам ноги. Эти улучшения были хорошо приняты, и текущие разработки в области создания аватаров продолжают улучшать общее впечатление.

Функция отмены отправки сообщения — еще одно интересное дополнение. Теперь у пользователей есть возможность отменить отправку графических сообщений как в виртуальной реальности, так и в мобильном приложении Meta Quest. Эта функция обеспечивает больший контроль над разговорами и позволяет отправителю отозвать сообщение. Кроме того, отправитель и получатель будут уведомлены, если сообщение не будет отправлено.

Чтобы облегчить групповое взаимодействие, Meta ввела групповые ссылки. Пользователи могут легко пригласить друзей присоединиться к их группе, создав ссылку и поделившись ею в виртуальной реальности или на любой платформе обмена сообщениями. Это упрощает общение и сотрудничество с друзьями в виртуальной реальности.

Horizon Home, виртуальное пространство, где пользователи могут посещать дома друг друга, теперь позволяет передвигаться в свободной форме. Это означает, что пользователи могут исследовать свои виртуальные дома, свободно телепортируясь в домашней среде. Нажимая стик контроллера вперед и нацеливаясь на точку в доме, пользователи могут перемещаться и исследовать каждый уголок своего виртуального пространства.

Meta также внесла несколько других незначительных обновлений для улучшения пользовательского опыта. Лента Explore была переименована в Horizon Feed, что обеспечивает соответствие брендингу Horizon Worlds. Теперь пользователи могут по умолчанию отключать звук микрофона при записи видео и использовать несколько приложений одновременно, плавно переключаясь между видами. Кроме того, предупреждение о границах отключено в некоторых приложениях со смешанной реальностью, чтобы избежать прерываний.

Обновление v57 в настоящее время распространяется на гарнитуры Meta Quest Pro и Meta Quest 2, и ожидается, что дополнительные функции будут представлены на предстоящем мероприятии Meta Connect. Благодаря этим новым дополнениям Meta продолжает совершенствовать свою платформу виртуальной реальности и предоставлять пользователям более захватывающий и настраиваемый опыт.

Источники: Мета