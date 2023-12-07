Жители Мельбурна ищут мирное решение проблемы мешающего шума поездов

Жители Мельбурна, штат Флорида, сообщают о нарушениях в своей повседневной жизни из-за звуков, издаваемых поездами Brightline, соединяющими Орландо и Майами. Жители улицы Вистерия Драйв выразили обеспокоенность по поводу гудков поездов, особенно тех, которые звучат рано утром. «Это незначительная вещь по большому счету», — сказала Дженнифер Уокер, разделяя мнение своих соседей.

Мэр Мельбурна Пол Элфри был завален электронными письмами и звонками по поводу увеличения частоты сигналов поездов. Он сообщил, что город рассматривает возможность создания тихих зон, подобных тем, что есть в Южной Флориде, где гудки поездов обычно не звучат, за исключением чрезвычайных ситуаций. Однако процесс создания этих тихих зон требует одобрения Федерального управления железных дорог (FRA). Городу необходимо будет подать заявку на создание тихих зон и, возможно, потребуется внедрить дополнительные меры по повышению безопасности, прежде чем получить одобрение.

В ответ на опасения, высказанные жителями, компания Brightline приняла ряд мер безопасности, которые потенциально могут помочь общинам претендовать на право на тихие зоны. Эти меры включают четверные ворота, разделительные полосы, новые сигналы, перекрестки, пешеходные ворота и железнодорожную разметку, указывающую, где транспортные средства должны остановиться. Руководители Brightline уверены, что эти шаги повысят общую безопасность и снизят шумовое загрязнение.

Мэр Элфри ожидает, что процесс создания тихих зон может занять до года. Кампании по просвещению общественности и соответствующие указатели станут ключевыми компонентами этого процесса, обеспечивающими четкое доведение мер безопасности до населения.

Жителям напоминают об осторожности и соблюдении техники безопасности при приближении к железнодорожным переездам. Остановка на путях чрезвычайно опасна, и ее следует избегать любой ценой.

Стремясь решить эти проблемы, Организация по планированию транспорта на космическом побережье проведет в четверг семинар в сотрудничестве с руководителями города и FRA. Целью этой встречи является поиск эффективных решений и создание мирной среды для жителей Мельбурна, пострадавших от шума поездов.