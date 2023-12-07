Избранный мэр Филадельфии Шерелл Паркер открывает многоплановый консультативный совет

Избранная мэром Филадельфии Шерелл Паркер недавно представила свой разнообразный и инклюзивный «межправительственный круглый стол» — новаторский консультативный совет, состоящий из видных демократов из местного правительства, правительства штата и федерального правительства. Основная цель круглого стола — сотрудничать и решать ключевые законодательные приоритеты, изложенные Паркером, включая общественную безопасность, жилье, борьбу с зависимостью, развитие рабочей силы и чистоту.

Круглый стол, возглавляемый сенатором штата Западная Филадельфия Винсентом Хьюзом, продвигает новую концепцию, беспрецедентную для предыдущих администраций мэров. Круглый стол, в который входит известный список политиков-демократов, таких как сенаторы США от Пенсильвании, три члена Конгресса, спикер Палаты представителей Джоанна МакКлинтон и будущий президент городского совета Кеньятта Джонсон, воплощает коллективную приверженность видению Паркера прогресса.

Подчеркивая единство во время объявления, важно отметить, что многие законодатели, присутствовавшие на пресс-конференции, поддержали Паркера во время весьма спорных праймериз Демократической партии на пост мэра. Их поддержка неудивительна, учитывая значительную поддержку Паркера со стороны избранных демократов.

Однако заметными упущениями на круглом столе были республиканцы и члены Партии рабочих семей, прогрессивной третьей партии, получившей два места в городском совете. Паркер, которая баллотировалась на пост мэра как умеренная, упомянула о своих предыдущих положительных отношениях с республиканцами, в том числе с представителем штата Мартиной Уайт, которая является секретарем фракции Республиканской партии в Палате представителей.

Первоначально в состав круглого стола не вошли представители более прогрессивного крыла городской Демократической партии. Член городского совета Джейми Готье, прогрессист из Западной Филадельфии, и сенатор штата Никил Саваль, представляющий части Центра Сити и Южной Филадельфии, не были включены. И Готье, и Саваль поддержали на праймериз мэра другого кандидата, бывшего члена городского совета Хелен Гим. Однако после пресс-конференции Готье получил задним числом приглашение присоединиться к круглому столу, что свидетельствует о приверженности инклюзивности.

Члены круглого стола, присутствовавшие на пресс-конференции, выразили поддержку Паркер и пообещали работать вместе для продвижения инициатив ее администрации. Структурированный и беспрецедентный характер этого консультативного совета демонстрирует видение Паркера и коллективный опыт ключевых лидеров различных уровней правительства. Как подчеркнула член палаты представителей штата Донна Баллок, эти совместные усилия демонстрируют, как выглядит эффективное правительство, когда оно действительно работает на благо народа Филадельфии.