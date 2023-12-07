У многих телефонов Galaxy возникают проблемы с обновлениями системы Google Play

Недавно была обнаружена ошибка, вызывающая проблемы с обновлениями системы Google Play на ряде моделей телефонов Galaxy, включая S20, S22, S23, Z Fold 5 и A33. Эта ошибка привела к задержке выпуска новых обновлений системы, в результате чего многие телефоны Galaxy отстали от графика.

Обычно новые обновления системы Google Play выпускаются вместе с обновлениями встроенного ПО или в виде отдельных обновлений. Однако из-за этой ошибки многие телефоны Galaxy уже несколько месяцев не получают последних обновлений. Попытки обновить систему вручную оказались тщетными и только усугубили проблему.

Интересно, что когда пользователи пытались установить обновления вручную, они сталкивались с необычными ситуациями. Некоторые получили сообщения о том, что на их устройстве установлена ​​последняя версия или обновления временно недоступны. Другие столкнулись с тем, что процесс обновления, по-видимому, происходил: телефон загружал более новую версию системы Google Play и предлагал перезагрузку системы. К сожалению, после перезагрузки телефон остается на том же обновлении системы, что и раньше, а проверка наличия новых версий приводит к бесконечному сообщению «Проверка обновлений…».

Еще больше усложняет ситуацию то, что было обнаружено, что уровни обновления системы Google Play могут различаться в пределах одной и той же модели телефона на разных рынках. Например, у Galaxy S22 июльское обновление может быть в одном месте, а октябрьское — в другом, что указывает на неизвестные факторы, влияющие на доступность обновлений.

Хотя подобные проблемы возникали и в прошлом, неясно, связана ли проблема с Google или Samsung. Однако в предыдущих случаях проблема со временем решалась сама собой.

Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется проверить версию системы Google Play на своем телефоне Galaxy, открыв приложение «Настройки», перейдя в раздел «Безопасность и конфиденциальность» и выбрав «Обновления». Чтобы проверить наличие обновлений вручную, нажмите «Обновление системы Google Play».