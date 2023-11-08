Bioware представила новую игру Mass Effect с загадочным персонажем

Bioware, известный разработчик игр, празднует День N7, ежегодное мероприятие, посвященное любимой франшизе Mass Effect. О предстоящей игре было объявлено уже три года назад, и недавно разработчики выпустили интригующие тизеры своей долгожданной игры. В серии видеороликов они раскрыли персонажа, личность которого остается окутанной тайной.

В первом видео под названием «ЭПСИЛОН» персонаж в длинном пальто идет по комнате. Видео длится всего пять секунд и внезапно обрывается, оставляя зрителей зачарованными. Рядом с видео есть загадочное сообщение, которое гласит:

/////ОБНАРУЖЕНО ВТОРИЧНОЕ ШИФРОВАНИЕ

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXXX

/////АНДРОМЕДА ОБНАРУЖЕН СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

/////ГОД ОТПРАВКИ: [ЦЕНЗУРА]

/////АУДИО ТРАНСКРИПЦИЯ: ДАЖЕ ОНИ УЖЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НИКОГДА НЕДОЦЕНИВАТЬ ЛЮДЕЙ [ЦЕНЗУРА]

Во втором видео «DEFIANCE» камера поворачивается вверх, раскрывая больше деталей костюма персонажа, включая красные акценты на руках и свет на спине. Видео сопровождается кодом «OCULON-2819-DEFIANCE», где «Окулон» — первоначальное название Цитадели — знаменитой космической станции во вселенной Mass Effect. На костюме явно присутствует эмблема N7, намекающая на возможность появления женского персонажа.

Третье видео под кодовым названием «POST-NEBULA» наконец показывает персонажа полностью, с заметной эмблемой N7 на костюме. Лицо персонажа остается скрытым за черным шлемом, пока он размахивает оружием и движется наружу. Может ли это быть возвращение Шепарда, культового главного героя? На данный момент невозможно сказать.

О новой игре Mass Effect было официально анонсировано в декабре 2020 года, но ее разработка началась только в 2022 году. С тех пор Bioware оставалась относительно молчаливой, раскрывая только изображение космической станции и аудиофайл, дразнящий фанатов в прошлом году. .

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Когда была анонсирована новая игра Mass Effect?

Официально новая игра Mass Effect была анонсирована в декабре 2020 года.

2. Какова личность загадочного персонажа, которого дразнят в видеороликах?

Личность персонажа пока не раскрыта и остается загадкой.

3. Является ли новая игра продолжением серии Mass Effect?

Подробности сюжетной линии и сеттинга новой игры не разглашаются, поэтому неясно, продолжит ли она оригинальную серию Mass Effect или представит новое повествование.

4. Вернется ли Шепард в качестве главного героя в новой игре?

Хотя видео намекают на возможность возвращения Шепарда, на данный момент это не может быть подтверждено.

5. Когда будет опубликована дополнительная информация о новой игре Mass Effect?

Bioware не предоставила конкретных сроков будущих раскрытий или анонсов новой игры Mass Effect. Рекомендуется следить за обновлениями на их официальных каналах связи.

(Примечание: первоначальный источник этой статьи в настоящее время недоступен.)