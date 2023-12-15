Insomniac Games откладывает новый режим Game Plus для Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games, разработчик Marvel’s Spider-Man 2 для PlayStation 5, объявила о задержке выхода долгожданного режима New Game Plus. Обновление игры, наряду с аудиоописаниями и другими функциями, изначально планировалось выпустить в начале 2024 года, но теперь его перенос будет отложен.

Студия опубликовала заявление в социальных сетях, в котором выразила признательность игрокам, которые с нетерпением ждали обновления. Он отметил, что перед выпуском обновления необходимо дополнительное тестирование, чтобы убедиться, что качество соответствует их стандартам. Хотя точная дата выпуска не была указана, Insomniac Games заверила фанатов, что полный список функций будет опубликован ближе к ее запуску.

Задержка разочаровала фанатов, поскольку многие с нетерпением ждали начала новой кампании с сохранением всего снаряжения и обновлений. Однако студия пообещала, что ожидание будет оправданным. В ответ на отзывы фанатов Insomniac Games также сообщила, что они будут включать в себя столь востребованные функции, такие как возможность изменять время суток, менять цвета усиков и переигрывать миссии.

Marvel's Spider-Man 2 получил высокую оценку за увлекательное повествование, захватывающую дух графику и захватывающий игровой процесс. Выпущенная в 2018 году игра быстро стала одной из самых ценных сторонних студий Sony. Теперь, с запуском PlayStation 5, фанаты с нетерпением ждут следующей части серии и дополнительных преимуществ отложенного обновления.

Хотя точные сроки выхода режима New Game Plus остаются неопределенными, фанаты могут быть уверены, что Insomniac Games стремится предоставить высококачественный опыт. Независимо от того, выйдет ли он в начале 2024 года или позже, Marvel’s Spider-Man 2, несомненно, продолжит очаровывать игроков своим захватывающим действием и захватывающим миром.