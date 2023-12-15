Закон и порядок: Особый отряд возвращается в 25-м сезоне с захватывающими закулисными моментами

Поклонники «Закон и порядок: Особый корпус» радуются, поскольку любимое шоу готовится к своему 25-му сезону. Пока идут съемки предстоящего сезона, актер Райан Баггл, который играет приемного сына Оливии Бенсон, Ноя, зашел в социальные сети, чтобы поделиться некоторыми закулисными моментами с коллегой по фильму Мариской Харгитей.

На серии снимков видно, как Баггл и Харгитей смотрят в камеру, а затем улыбаются и принимают позу на съемочной площадке. Химия между дуэтом очевидна, и кажется, что у них сложилась крепкая связь как на экране, так и за его пределами.

Баггл был неотъемлемой частью актерского состава СВУ, и его волнение по поводу нового сезона ощутимо. Ранее он разместил свои фотографии возле своего трейлера на съемочной площадке, источая радость и предвкушение того, что будет дальше. Сама Харгитей выразила свою поддержку, оставив трогательный комментарий, подтверждающий их близкие отношения.

Дружба между Багглом и Харгитеем выходит за рамки съемочной площадки. В прошлом году, в день 13-летия Баггла, Харгитей от всей души отдал ему дань уважения, восхваляя его мудрость и дух. Понятно, что их связь выходит за рамки актерского мастерства, и у них сложилась настоящая дружба.

Размышляя о своем опыте работы с Харгитей, Баггл выразил восхищение ее талантом и наставничеством. Он рассказал, что она научила его тому, как важно действовать от всего сердца и подходить к каждой сцене искренне. По словам Баггла, пребывание на съемочной площадке с Харгитей похоже на урок актерского мастерства, свидетельство ее преданности делу и доброты.

В преддверии своего знаменательного 25-го сезона «Закон и порядок: Особые жертвы» фанаты могут ожидать еще одного захватывающего приключения, наполненного захватывающими сюжетными линиями и мощными актерскими играми. Под руководством динамичного дуэта Баггла и Харгитей зрителей ждет незабываемый сезон, который продемонстрирует их невероятную химию и талант.