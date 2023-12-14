Полиция расследует ссору и инцидент со стрельбой на станции борзых в центре Питтсбурга

Два человека были доставлены в больницу после ссоры и стрельбы на станции борзых в центре Питтсбурга. Инцидент произошел около 6:40 утра, что вызвало реакцию местной полиции и служб скорой медицинской помощи.

По данным Общественной безопасности Питтсбурга, ссора произошла в автобусе, который въезжал в Питтсбург. По сообщениям, двое мужчин вступили в ожесточенный спор, который привел к опасной эскалации. К счастью, двое сотрудников Генпрокуратуры оказались поблизости и стали свидетелями того, как один мужчина угрожал другому ножом, пытаясь нанести ему удар.

Очевидцы сообщают, что ссора перекинулась в вестибюль возле автобусов, что вынудило вмешаться агентов. Несмотря на неоднократные просьбы бросить оружие, мужчина, размахивающий ножом, отказался подчиниться, в результате чего агенты открыли огонь. Подозреваемый получил огнестрельные ранения в живот и грудь.

На месте происшествия следователи обнаружили возле автобусов несколько улик, свидетельствующих об интенсивности ссоры. Пострадавший подозреваемый был немедленно доставлен в больницу в критическом состоянии и прооперирован. Тем временем другой участник конфликта получил травму головы и также был доставлен в больницу для лечения.

Полиция Питтсбурга начала расследование инцидента, сосредоточив внимание на событиях, произошедших в автобусе перед ссорой. Чиновники работают над сбором дополнительной информации, чтобы определить факторы, которые привели к этому жестокому эпизоду.

Пока расследование продолжается, жители Питтсбурга по-прежнему стремятся получать обновленную информацию об этом тревожном инциденте.