Описание: Полицейское управление Саванны все еще разыскивает солдата 3-й пехотной дивизии, который прыгнул с моста Талмадж в реку Саванна. Административный статус солдата указан как Дежурный статус, местонахождение неизвестно (DUSTWUN). Поиски были временно прекращены, но возобновились, но никаких открытий пока сделано не было.

Продолжаются поиски солдата 3-й пехотной дивизии, прыгнувшего с моста Талмадж в реку Саванна. Солдат, чей административный статус классифицирован как «Должность, местонахождение неизвестно» (DUSTWUN), остается пропавшим без вести. Усилия полицейского управления Саванны по поиску солдата пока не дали результатов.

Власти перекрыли мост Талмадж в обоих направлениях, поскольку группа по переговорам с заложниками пыталась установить связь с этим человеком. К сожалению, их усилия оказались напрасными, и мужчина в конце концов спрыгнул с моста, что вызвало поисково-спасательную операцию.

Несмотря на поиски, проведенные в ночное время, никакого прогресса в обнаружении солдата добиться не удалось. С тех пор полицейское управление Саванны возобновило поиски при содействии пожарных команд Саванны. Однако на данный момент никаких открытий сделано не было.

Для оказания помощи в поисковой операции также был задействован морской патруль округа Чатем, который активно прочесывал реку Саванна до 6:28 вторника. FoxXNUMX продолжит предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления.

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