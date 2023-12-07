Мужчина арестован за неосторожное вождение и хранение угнанного автомобиля

Мужчина был задержан рано утром в понедельник после того, как возглавил погоню полиции на угнанном автомобиле. Инцидент произошел около 3:30 утра, когда полицейский заметил, что подозреваемый проехал на красный свет на улицах Бордман-Поланд-роуд и Маркет-стрит. Офицер попытался инициировать остановку движения, но подозреваемый ускользнул от офицера, проехав еще один красный свет на Бордман-Кэнфилд-роуд и Гленвуд-авеню, и продолжил ускоряться в северном направлении.

Во время преследования автомобиль подозреваемого развил скорость примерно 90 миль в час, в результате чего водитель несколько раз потерял управление и попал в ловушку. В конце концов погоня внезапно прекратилась на Гленвуд-авеню, к югу от Брейнард-Драйв. Полиция оперативно задержала водителя, которого опознали как 33-летнего Килина Дженкинса.

В ходе дальнейшего расследования офицеры обнаружили запах алкоголя в дыхании Дженкинса, и он признался, что недавно курил крэк-кокаин. Кроме того, в подстаканнике угнанного автомобиля была обнаружена открытая емкость с пивом. Дженкинс не только признал, что выпил пиво, но и попросил еще.

Дальнейший осмотр угнанного автомобиля выявил разбитое окно и отслоившуюся рулевую колонку, что позволяет предположить, что он был украден незаконно. Власти незамедлительно связались с владельцем автомобиля, который подтвердил, что машина была припаркована на подъездной дорожке к нему в Янгстауне.

Дженкинсу теперь предъявлены многочисленные обвинения, в том числе управление транспортным средством в нетрезвом виде (OVI), получение украденного имущества, хранение открытого контейнера, вождение с приостановленными правами, безрассудные действия и несоблюдение требований. Результаты алкотестера показали, что концентрация алкоголя в крови Дженкинса составила 174, что значительно превышает допустимый предел 08.

Хотя Дженкинс утверждал, что получил украденный автомобиль от двух неопознанных подростков в Янгстауне, он не предоставил никакой дополнительной информации, которая могла бы помочь в установлении личности подозреваемых. Дженкинс предстал перед судом во вторник, предварительное слушание назначено на 12 декабря.