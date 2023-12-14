Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал директиву государственным компаниям немедленно начать разведку и разработку нефти, газа и минеральных ресурсов в гайанском регионе Эссекибо. Эта территория, превышающая по размерам Грецию, богата ценными ресурсами, которые Венесуэла считает своими. Заявление Мадуро было сделано после успешного референдума, на котором большинство проголосовало за утверждение Венесуэлой суверенитета над регионом.

Мадуро намерен предоставить лицензии на разведку и разработку ресурсов на всей территории Эссекибо. Чтобы поддержать эти усилия, он распорядился создать местные дочерние компании венесуэльских публичных компаний, в том числе нефтяного гиганта PDVSA и горнодобывающего конгломерата Corporación Venezolana de Guayana.

Детали того, как администрация Мадуро планирует осуществлять юрисдикцию над территорией, когда-то официально объявленной частью Венесуэлы, пока неясны. Этот вопрос будет обсуждаться Национальным собранием, контролируемым правящей партией, для принятия необходимого законодательства.

Помимо эксплуатации ресурсов, Мадуро также объявил о создании новой оперативной зоны комплексной обороны (Зоди) на спорной полосе. Эта зона похожа на специальные военные командования, действующие в разных регионах Венесуэлы.

Регион Эссекибо, занимающий 61,600 1899 квадратных миль, занимает две трети территории Гайаны. Однако Венесуэла имеет исторические претензии к Эссекибо, считая его частью своей территории из-за границ испанского колониального периода. Споры по поводу границы начались в XNUMX году, когда международные арбитры приняли решение о границе, которую приняла Гайана, тогдашняя британская колония.

Это заявление было встречено осуждением со стороны Гайаны, обвиняющей Венесуэлу в попытке аннексировать эту землю. Гайана подала апелляцию в Международный суд (МС), требуя разрешения конкурирующих претензий. Международный Суд обязал Венесуэлу не предпринимать никаких действий, изменяющих статус-кво, до тех пор, пока не будет вынесено решение, а этот процесс может занять годы.

Эскалация напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за региона Эссекибо подчеркивает важность разрешения пограничных споров дипломатическими средствами. Эксплуатация ресурсов региона имеет серьезные последствия для обеих стран, и мирное урегулирование имеет решающее значение для поддержания стабильности в регионе.