Владелица компании по производству заборов из города Макомб, Лаура Мари Дитц, не признала себя оспариваемой по семи пунктам обвинения в воровстве путем конвертации от 1,000 до 20,000 35,000 долларов. Дитца, владельца компании Dietz Fence Co., обвинили в том, что он брал залог от клиентов, но не выполнил работу по контракту. В рамках сделки о признании вины она согласилась выплатить примерно XNUMX XNUMX долларов в качестве компенсации восьми жертвам.

Соглашение о признании вины включает немедленное прекращение трех из десяти дел против Дитц, а остальные дела будут прекращены, если она сможет выплатить реституцию в полном объеме. Вынесение приговора Дитц назначено на 1 февраля, где она просит отсрочку приговора, которая позволит уволить ее, если она выполнит свои платежные обязательства.

Дитц была объектом внимания средств массовой информации: ее дело было показано в сюжетах «Зала позора» на WJBK-TV (Канал 2). Это разоблачение, вероятно, способствовало выдвижению дополнительных обвинений против нее прокуратурой Макомба.

Помимо уголовных обвинений, Дитцу также предъявлены гражданские иски. В сентябре прошлого года человек подал против нее иск на 2,000 долларов в окружной суд 41А, в результате чего Дитц было вынесено заочное решение в размере 2,100 долларов. Discover Bank также подал на нее в суд на 5,000 долларов, получив заочное решение в размере 5,175 долларов.

Кроме того, городок Макомб выдвинул против Дитц обвинение в нарушении правил строительства. Решение по этому делу все еще находится на рассмотрении.

Обширные юридические проблемы, с которыми столкнулся Дитц, подчеркивают важность проведения тщательного исследования и комплексной проверки при выборе подрядчика или поставщика услуг. Он служит напоминанием потребителям о необходимости быть осторожными и бдительными при заключении соглашений, особенно при совершении крупных финансовых операций.