Невостребованный приз Mega Millions в 1 миллион долларов сохраняется, поскольку победитель остается неизвестным

По словам представителей лотереи Нью-Джерси, приз Mega Millions в размере 1 миллиона долларов все еще разыгрывается, поскольку победитель еще не объявлен. Выигрышный билет был продан в продуктовом магазине Caba в Перте Амбой, расположенном недалеко от Ньюарка. Выигрышными номерами розыгрыша стали 17, 22, 25, 30 и 38, при этом номер Megaball составил 24. Хотя один владелец билета угадал пять чисел, никто еще не получил приз.

В последнем розыгрыше Mega Millions, состоявшемся 1 декабря, ни один игрок не выиграл джекпот, в результате чего он увеличился до примерно 355 миллионов долларов. Однако три игрока из Массачусетса, Нью-Йорка и Техаса угадали пять номеров. Стоимость участия в Mega Millions составляет всего 2 доллара США, а призы варьируются от 2 долларов США до суммы джекпота.

Шансы на выигрыш приза в 1 миллион долларов в Mega Millions составляют один на 12.6 миллиона, а шансы на выигрыш джекпота — один на 302.6 миллиона. Интересно, что выиграть в Mega Millions сложнее, чем в Powerball.

Когда дело доходит до получения приза, у победителей джекпота есть два варианта: получить его в рассрочку или единовременно. Если победитель выберет вариант аннуитета, он получит один чек, за которым последуют 29 ежегодных платежей, каждый из которых на пять процентов больше предыдущего. С другой стороны, выигрыши тех, кто выберет единовременную выплату, будут облагаться федеральными налогами и, возможно, налогами штата. Ставка федерального налога на выигрыши в лотерею составляет 24 процента, при этом ставки налога штата различаются в зависимости от Соединенных Штатов. Например, во Флориде, Калифорнии и Техасе нет налогов на лотерейные выигрыши, но в Нью-Джерси ставка составляет восемь процентов.

Поскольку поиск счастливого победителя Mega Millions на 1 миллион долларов продолжается, игрокам предлагается проверить свои билеты и получить свои призы до истечения установленного срока.