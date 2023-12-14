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Новый учебный курс для ассистентов стоматолога предлагает решение проблемы нехватки рабочей силы

ByРоберт Эндрю

Декабрь 14, 2023
Новый учебный курс для ассистентов стоматолога предлагает решение проблемы нехватки рабочей силы

Резюме: По данным Американской ассоциации стоматологов, округ Сан-Луис-Обиспо сталкивается со значительной нехваткой ассистентов стоматолога. В ответ на эту острую необходимость SLO Partners, местная организация, специализирующаяся на программах профессионального повышения квалификации и ученичества, объявила о запуске нового учебного курса для ассистентов стоматолога. Целью программы является обеспечение ускоренного обучения для лиц, заинтересованных в карьере ассистентов стоматолога, и помощь в преодолении разрыва между спросом и предложением в отрасли.

Поскольку почти 40 процентов стоматологов в округе активно ищут ассистентов стоматолога, их нехватка стала серьезной проблемой. Доктор Джимми Форестер, детский стоматолог из прибрежной детской стоматологии, подчеркивает важность ассистентов стоматолога в этой области, заявляя: «Без моих ассистентов я никто. Стоматологи могут сделать очень многое. Я знаю, как вылечить зубы, но не смогу сделать это сама».

Чтобы решить эту насущную проблему, SLO Partners проведет учебный курс для ассистентов стоматолога, который начнется в феврале 2024 года. Учебный курс, который продлится три недели, будет сочетать в себе очное и онлайн-обучение, чтобы дать участникам необходимые навыки для карьеры в сфере стоматологии. стоматологическая помощь. Программа будет охватывать такие ключевые темы, как «Добро пожаловать в стоматологию», «Обслуживание клиентов», «Закон о стоматологической практике», «СЛР/базовое жизнеобеспечение» и «Инфекционный контроль».

Пол Пиетт, директор по деловым связям SLO Partners, подчеркивает важность поддержки местного медицинского сообщества посредством таких инициатив, как учебный лагерь. «В нашем сообществе существует большая потребность в медицинских работниках, в том числе и в стоматологической отрасли. Мы пытаемся удовлетворить эти потребности и сотрудничать с местным бизнесом и нашим сообществом», — объясняет Пиетт.

Заинтересованные лица могут зарегистрироваться на учебный курс для помощников стоматолога по цене 99 долларов США до 15 января 2024 года и 149 долларов США после этого. Также доступны стипендии, которые помогут сделать программу доступной для более широкого круга кандидатов.

Поскольку округ Сан-Луис-Обиспо предпринимает активные шаги по решению проблемы нехватки ассистентов стоматолога, учебный лагерь предлагает многообещающее решение для привлечения и обучения людей для успешной карьеры в стоматологической отрасли.

By Роберт Эндрю