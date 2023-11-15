Устойчивый концертный опыт: The Green Rider

Музыкальная индустрия уже давно ассоциируется с непомерными требованиями и чрезмерными растратами. Однако лондонская площадка The O2 бросает вызов этому восприятию, представив «Green Rider». Этот документ служит руководством для промоутеров и коллективов артистов, давая рекомендации о том, как создавать экологически чистые концерты.

Green Rider фокусируется на сокращении выбросов CO2, выборе экологически чистого оборудования и материалов, минимизации отходов и энергопотребления, а также мониторинге углеродного следа событий. Он также включает приложение с полезными ресурсами и местными поставщиками для поддержки этих экологически чистых инициатив.

Эта инициатива является частью постоянного стремления The O2 к устойчивому развитию. Ранее в этом году площадка объявила о планах сотрудничать со специалистом по удалению углерода Cur8 и консалтинговой компанией A Greener Future для пилотного внедрения технологии удаления углерода на концертах 1975 года, запланированных на февраль. Это сотрудничество направлено на изучение новых способов компенсации углеродного воздействия мероприятий с живой музыкой.

Внедряя устойчивые методы в планирование и проведение концертов, The Green Rider предлагает свежий взгляд на воздействие музыкальной индустрии на окружающую среду. Он призывает художников, промоутеров и площадки задуматься о том, как они могут внести свой вклад в более устойчивое будущее, не только за счет сокращения выбросов, но и за счет поддержки местного бизнеса, который отдает приоритет экологически сознательным практикам.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое Зеленый Всадник?

Ответ: «Зеленый гонщик» — это документ, созданный The O2 в Лондоне, чтобы помочь артистам и промоутерам организовывать экологически чистые концерты.

Вопрос: На чем фокусируется Green Rider?

Ответ: Green Rider предоставляет рекомендации по сокращению выбросов CO2, выбору экологически чистого оборудования и материалов, минимизации отходов и энергопотребления, а также мониторингу углеродного следа событий.

Вопрос: Какие еще инициативы предпринял O2 для обеспечения устойчивого развития?

Ответ: O2 заключила партнерские отношения со специалистом по удалению углерода Cur8 и консалтинговой компанией A Greener Future для пилотного внедрения технологии удаления углерода на концертах 1975 года с целью компенсировать воздействие углерода на мероприятиях с живой музыкой.

Вопрос: Как Green Rider способствует более устойчивому будущему?

Ответ: Интегрируя экологически чистые методы в планирование и проведение концертов, Green Rider побуждает артистов, промоутеров и площадки уделять приоритетное внимание экологически чистому выбору и поддерживать местный бизнес, приверженный экологически устойчивым практикам.