Смешанная реакция на новые законопроекты об энергетике в Мичигане

В Траверс-Сити вызвали неоднозначную реакцию после недавнего принятия двух законопроектов об энергетике, которые предоставляют государству власть над местными органами власти в выборе проектов экологически чистой энергетики и требуют от коммунальных предприятий достижения 100% возобновляемой энергии к 2040 году. Однако существуют разные мнения по поводу этого закона. последствия этих законопроектов.

Генеральный директор Cherryland Electric Cooperative Рэйчел Джонсон выразила обеспокоенность по поводу скорости принятия законопроектов, заявив, что необходимо дальнейшее обсуждение, чтобы полностью понять их влияние. Джонсон подчеркнул важность баланса воздействия на окружающую среду, надежности и доступности в энергетической политике. Хотя законопроекты сосредоточены на смягчении воздействия на окружающую среду, Джонсон обеспокоен потенциальными последствиями для надежности и доступности электроэнергии.

Мандат в области чистой энергии включает в себя цели для коммунальных предприятий производить определенный процент своей энергии из возобновляемых источников. Эшли Рудзински, директор программы по климату и окружающей среде Центра фундаментальных работ устойчивых сообществ, поддерживает эти цели, но считает, что акцент следует делать на экологически чистых источниках энергии, таких как ветер и солнечная энергия.

С другой стороны, комиссар округа и владелец бизнеса Роб Хентшель выразил недовольство новыми законопроектами, утверждая, что они обременят местные сообщества и семьи увеличением расходов. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что инфраструктура возобновляемых источников энергии может быть навязана сообществам без участия или полномочий со стороны местных властей.

Хотя существуют опасения по поводу стоимости мандатов, экологи полагают, что эти изменения в конечном итоге принесут пользу экономике Северного Мичигана, защитив его природные ресурсы. Рудзински подчеркнул необходимость инвестировать в возобновляемые источники энергии и отказаться от ископаемого топлива ради сельской экономики региона и устойчивого будущего.

Когда законопроекты вступят в силу, еще неизвестно, как они повлияют на энергетический ландшафт в Мичигане и достигнут ли они желаемого баланса между охраной окружающей среды, надежностью и доступностью.