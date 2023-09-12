Представляем новый iPhone 15: расширенные функции и инструмент Dynamic Island

Apple представила свой последний iPhone начального уровня — iPhone 15s, демонстрирующий новые интересные функции и улучшения. Одним из заметных изменений является появление инструмента «Динамический остров», ранее доступного только на iPhone 14 Pro. Эта расширенная функция действует как центр оповещений, уведомлений и других элементов управления, заменяя традиционный дизайн с вырезом.

Что касается фото- и видеосъемки, iPhone 15s может похвастаться обновленной стабилизацией изображения, двукратной оптимизацией, улучшенными портретами с более насыщенными цветами и улучшенными характеристиками при слабом освещении. Кроме того, он предлагает кинематографический режим 2K, позволяющий пользователям снимать потрясающие видеоролики с эффектами профессионального качества.

В iPhone 15s используется бионический процессор A16, тот же чип, что и в iPhone 14 Pro. Этот процессор оснащен нейронным механизмом, позволяющим ему выполнять более сложные задачи, включая транскрипцию голосовой почты непосредственно на самом устройстве.

Еще одна примечательная особенность iPhone 15 — наличие сверхширокополосного чипа. Это позволяет устройству беспрепятственно подключаться к другим устройствам поблизости, расширяя такие возможности, как поиск друзей в многолюдных местах или использование определенных функций iOS 17.

iPhone 15 доступен в пяти ярких цветах: белом, черном, розовом, зеленом и желтом. Покупатели могут выбирать между двумя размерами: 6.1-дюймовым экраном для стандартного iPhone 15 и более крупным 6.7-дюймовым дисплеем для iPhone 15 Plus.

Благодаря этим замечательным обновлениям и улучшениям iPhone 15 устанавливает новый стандарт для смартфонов начального уровня, предлагая расширенные функции, ранее доступные только моделям более высокого класса. Будь то инструмент Dynamic Island, улучшенные возможности камеры или высокая производительность, Apple продолжает внедрять инновации и расширять границы возможного в мобильных технологиях.

источники:

- Яблоко.