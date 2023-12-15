SpaceX запустит спутники Starlink с возможностью прямой связи

SpaceX собирается запустить еще одну партию спутников Starlink, но на этот раз с уникальной особенностью: возможностью прямой связи. Ракета Falcon 9 будет нести в общей сложности 21 спутник, в том числе шесть, которые смогут обеспечить беспрепятственный глобальный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру страниц на мобильных телефонах. Это достижение рассматривается как переломный момент, который может устранить мертвые зоны и обеспечить связь даже в самых отдаленных частях мира.

Илон Маск, основатель SpaceX, объявил об этом обещании во время мероприятия в августе 2022 года. Он назвал это важным достижением, которое позволит телефонам работать даже в ситуациях, когда вышки сотовой связи выходят из строя из-за стихийных бедствий, таких как ураганы или землетрясения.

Согласно электронному письму, отправленному в отдел спутникового лицензирования Федеральной связи, SpaceX планирует запустить около 840 спутников с возможностью прямой связи в сотовой связи в течение следующих шести месяцев, а в будущем последуют еще запуски. Компания стремится предоставить коммерческие услуги к 2024 году, и они запросили разрешение на запуск всех 7,500 спутников в рамках своего приложения для модификации прямой связи с сотовой связью.

В Соединенных Штатах служба Starlink будет использовать среднечастотный спектр PCS T-Mobile, гарантируя, что спутники будут видны со всех уголков страны. Служба также установила партнерские отношения с компаниями в Австралии, Канаде, Японии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Первоначально планировалось использовать для сервиса спутники Starlink V2, но из-за их размера в качестве временного решения будут использоваться спутники Starlink V2 Mini меньшего размера. Запуск спутников прямой связи вместе с обычными спутниками Starlink V2 Minis состоится на ракете Falcon 9, а ракета-носитель первой ступени будет доставлена ​​на дрон-корабль в Тихом океане.

Благодаря этому последнему запуску SpaceX продвигается вперед в реализации своей миссии по обеспечению глобальной связи и революционному подходу к тому, как мы остаемся на связи с нашими мобильными устройствами.