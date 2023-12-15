SpaceX запускает миссию Starlink 7-9 со спутниками прямой связи

SpaceX собирается запустить свою миссию Starlink 7-9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Эта миссия будет включать в себя партию из 21 спутника, направляющуюся на низкую околоземную орбиту, что является обычной задачей для компании. Однако что отличает эту миссию, так это включение первых шести спутников Starlink с возможностью прямой связи.

По данным SpaceX, эта новая функция позволит операторам мобильных сетей по всему миру обеспечить беспрепятственный глобальный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру страниц даже в самых отдаленных районах. Илон Маск, основатель SpaceX, ранее описывал эту возможность как «масштабный переломный момент», который устранит мертвые зоны.

SpaceX планирует запустить около 840 спутников с возможностью прямой связи в течение следующих шести месяцев, а в дальнейшем запланированы дополнительные запуски. Джеймсон Демпси, директор SpaceX по спутниковой политике, заявил в электронном письме в отдел спутникового лицензирования Федеральной связи, что эти запуски имеют решающее значение для предоставления коммерческих услуг позднее в 2024 году.

В США SpaceX заключила партнерское соглашение с T-Mobile, используя их среднечастотный спектр PCS для будущего сервиса. Это партнерство обеспечит связь по всей стране, пока будет ясное небо. Телефоны пользователей будут подключаться к спутникам, даже не осознавая, что они подключаются к космосу.

Услуга прямой связи будет доступна не только в США, но SpaceX также установила партнерские отношения с компаниями в Австралии, Канаде, Японии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Для запуска миссии Starlink 7-9 будет использоваться ракета Falcon 9 с совершенно новым ускорителем первой ступени. После отделения ступеней ракета-носитель приземлится на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане.

Хотя точное количество миссий, выполненных с проверенными в полетах обтекателями полезной нагрузки, неизвестно, во время запуска на них будут размещаться спутники Starlink.

В целом, эта миссия знаменует собой значительный шаг для SpaceX, приближая их к цели — обеспечению глобальной связи через сеть Starlink.