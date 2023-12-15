SpaceX запускает миссию Starlink 7-9 с возможностью прямой связи с сотовой связью

SpaceX собирается запустить миссию Starlink 7-9, развернув 21 спутник на низкую околоземную орбиту. Этот запуск имеет особое значение, поскольку он представляет первые шесть спутников с возможностью прямой связи. Целью этой новой функции является обеспечение глобального доступа к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру страниц из любого места, включая сушу, озера или прибрежные воды.

Ракета Falcon 9, выполняющая миссию, должна стартовать в 9:19 по тихоокеанскому времени. Зрители могут подключиться к программе Spaceflight Now, чтобы увидеть прямую трансляцию за 30 минут до старта.

Функциональность прямой связи для сети Starlink была первоначально анонсирована основателем SpaceX Илоном Маском во время мероприятия в августе 2022 года. Маск описал эту возможность как переломный момент, устраняющий мертвые зоны связи даже в самых отдаленных частях мира. Цель состоит в том, чтобы телефоны оставались функциональными даже в регионах, пострадавших от серьезных стихийных бедствий или при повреждении вышек сотовой связи.

Согласно электронному письму, полученному Отделом спутникового лицензирования Федеральной связи, SpaceX планирует запустить около 840 спутников с возможностью прямого подключения к сотовой связи в течение следующих шести месяцев, а запуски будут продолжаться и после этого периода. Эти запуски являются частью усилий SpaceX по предоставлению коммерческих услуг к 2024 году.

Услуга прямой связи Starlink будет работать в сотрудничестве с различными поставщиками услуг по всему миру. Помимо партнерства с T-Mobile в США, SpaceX также объединила усилия с компаниями в Австралии, Канаде, Японии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Первоначально SpaceX планировала развернуть услугу с использованием спутников Starlink V2. Однако из-за своего размера для запуска этих спутников требуется использование Starship. Хотя на спутниках Starlink V2 все еще может быть установлено большинство орбитальных антенн, в текущем запуске будут использоваться спутники Starlink V2 Mini.

После отделения первой ступени Falcon 9 ракета-носитель приземлится на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане. Обтекатели полезной нагрузки, в которых размещены спутники Starlink, проверены в полетах, хотя SpaceX не раскрыла количество миссий, которые они выполнили до этого запуска.