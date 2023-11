Обновление Lies of P 1.3.0.0 представляет захватывающие улучшения игрового процесса

By

Высоко оцененная ролевая игра Lies of P только что выпустила последнее обновление — версию 1.3.0.0. Это обновление содержит ряд новых функций и контента, а также значительные изменения баланса, которые обязательно улучшат общий игровой процесс.

Одним из самых интересных дополнений этого обновления является появление новых костюмов. Игроки теперь могут найти эти костюмы в меню «Снаряжение» и «Сумка». Среди новинок — «Шляпа алхимика», «Маска охотника за сокровищами», «Охотничья одежда охотника за сокровищами» и «Иллюзорные изумрудные очки». Эти костюмы не только придают игре свежий визуальный вид, но и предлагают уникальные бонусы к характеристикам.

Кроме того, в меню «Костюмы» добавлена ​​новая категория, позволяющая игрокам сочетать маски и аксессуары в разделе «Прически». Это дает игрокам еще больше возможностей настройки и позволяет им создавать свой собственный уникальный внешний вид.

Обновление также включает в себя различные корректировки баланса для улучшения игрового процесса. Сложность поля была уменьшена, что сделало игру более плавной и приятной для игроков. Кроме того, скорость атаки некоторых монстров была скорректирована, чтобы сделать их атаки более интуитивно понятными. Продолжительность перерывов в стойке для некоторых монстров также была увеличена, а места появления монстров и ловушек были изменены, чтобы лучше соответствовать ходу игры.

Кроме того, способность P-Organ «Rising Dodge» была изменена на способность по умолчанию, предоставляя игрокам большую доступность с самого начала игры. Также были внесены изменения в боевой баланс, в том числе увеличен урон для определенного оружия, улучшена частота срабатываний при разрыве стойки, а также скорректированы скорости атаки и время зарядки для разных типов оружия.

Сообщество Lies of P с нетерпением ждало этого обновления, и реакция на него пока была исключительно положительной. Теперь игроки могут наслаждаться более изысканным и сбалансированным игровым процессом, а также экспериментировать с новыми вариантами костюмов, чтобы персонализировать своих персонажей.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Когда был выпущен Lies of P?

A: Lies of P вышел 18 сентября 2021 года.

В: На каких платформах доступна игра Lies of P?

О: Lies of P доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, ПК через Steam и Mac через Mac App Store.

Вопрос: Каков стиль игры Lies of P?

A: Lies of P — это ролевая игра в стиле Souls, которая переосмысливает классическую сказку о Пиноккио в игровом процессе в стиле Bloodborne.

Вопрос: Какова оценка «Ложи П» по отзывам?

Ответ: IGN поставил Lies of P оценку 8/10 в своем обзоре.

В: Могу ли я найти прохождение Lies of P?

О: Да, IGN предоставляет прохождение Lies of P для игроков, которым нужна помощь во время игрового процесса.

В: Есть ли исправления ошибок в обновлении 1.3.0.0?

О: Да, обновление включает в себя различные исправления ошибок, такие как стрельба персонажей в небо, непреднамеренные Perfect Guards, атаки, которые невозможно защитить, и многое другое.

Вопрос: Есть ли какие-нибудь улучшения для игроков, не говорящих по-английски?

О: Да, обновление включает обновленные переводы и исправления опечаток на английском, китайском и японском языках.

Вопрос: Могу ли я связаться с редактором новостей Великобритании для IGN Уэсли Инь-Пулом?

О: Да, вы можете связаться с Уэсли по телефону. [электронная почта защищена].