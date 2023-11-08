LG представляет будущее SMART-мониторов

Компания LG Electronics производит революцию в мире мониторов, выпустив новейшую линейку мониторов SMART. Модели 32SR50F и 27SR50F сочетают в себе производительность и развлечения, устраняя необходимость подключения к ПК. Благодаря потрясающим дисплеям, удобному подключению и интеллектуальным возможностям эти мониторы способны изменить то, как мы работаем и играем.

Мониторы LG SMART оснащены впечатляющими дисплеями, которые обеспечивают яркие цвета и резкий контраст. Независимо от того, участвуете ли вы в видеоконференции, работаете над документами или просто просматриваете веб-страницы, высокое качество изображения и поддержка HDR10 обеспечат захватывающие впечатления от просмотра. Изящный дизайн 27-дюймовой модели без рамки придаст вашему рабочему пространству нотку элегантности.

Но что отличает эти мониторы, так это интеграция с платформой LG webOS 23. Выступая в качестве интеллектуального центра, webOS 23 обеспечивает легкий доступ к потоковым приложениям, персонализированному спортивному контенту и даже возможность создавать музыкальные плейлисты на основе ваших предпочтений. Забудьте о коммутационных устройствах: с этими мониторами все, что вам нужно, всегда под рукой.

Для тех, кто работает дома, мониторы LG SMART оснащены программным обеспечением LG Home Office. Это программное обеспечение поддерживает популярные программы повышения производительности, такие как Microsoft 365 и Календарь Google, что позволяет вам плавно переключаться между рабочими и личными задачами. Делиться контентом со своих смарт-устройств также очень легко благодаря совместимости с AirPlay 2 и Miracast.

Эти мониторы не ограничиваются работой: они также могут функционировать как центры умного дома. С помощью ThinQ Home Hub от LG вы можете контролировать и управлять своими IoT-совместимыми устройствами, такими как холодильники и стиральные машины, не вставая из-за стола. Такая интеграция работы и домашней жизни повышает эффективность и удобство, превращая эти мониторы в переломный момент в умной жизни.

Мониторы LG SMART (32SR50F и 27SR50F) будут доступны на различных рынках по всему миру, а в США они появятся в ноябре. При цене 229.99 долларов за 32-дюймовую модель и 199.99 долларов за 27-дюймовую модель эти мониторы предлагают отличное соотношение цены и качества благодаря своим впечатляющим характеристикам.

Как метко выразился Со Ён Чже, старший вице-президент и глава ИТ-подразделения компании LG Electronics Business Solutions: «Серия мониторов LG SMART Monitor создана с учетом индивидуальных предпочтений и конкретных требований различных пользователей». С этим выпуском LG готова поднять категорию SMART Monitor на новую высоту, а на горизонте появятся еще более интересные инновации. Следите за обновлениями!

Часто задаваемые вопросы:

1. Что такое webOS 23?

WebOS 23 — это операционная система LG, на которой работают мониторы SMART. Он обеспечивает беспрепятственный доступ к потоковым приложениям, персонализированному контенту и другим интеллектуальным функциям.

2. Могу ли я подключить эти мониторы к своим интеллектуальным устройствам?

Да, вы можете легко подключить свои интеллектуальные устройства к этим мониторам с помощью AirPlay 2 и Miracast, что позволит вам легко обмениваться контентом.

3. Могут ли эти мониторы служить концентраторами умного дома?

Абсолютно! Эти мониторы действуют как концентраторы умного дома, позволяя отслеживать и управлять IoT-совместимыми устройствами, такими как холодильники и стиральные машины, через ThinQ Home Hub от LG.

источники:

– Пресс-релиз LG SMART Monitor