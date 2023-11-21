Новые мониторы LG SMART с расширенными функциями для повышения производительности и подключения

Компания LG Electronics недавно представила свою последнюю линейку мониторов SMART 2023 года. Среди новинок — модели 32SR50F и 27SR50F, которые теперь доступны для покупки. Эти мониторы, предназначенные для повышения производительности и обеспечения бесперебойного подключения, созданы для удовлетворения растущих потребностей удаленной работы и потоковой передачи развлечений.

Одной из примечательных особенностей этих мониторов являются высокопроизводительные дисплеи IPS с поддержкой HDR 10, обеспечивающие повышенную яркость и качество изображения. Независимо от того, участвуете ли вы в виртуальных встречах или просто просматриваете веб-страницы, улучшенное изображение, обеспечиваемое этими мониторами 1080p, улучшит ваши впечатления от просмотра. 27-дюймовая модель с практически безрамочным дизайном придаст любому рабочему пространству нотку элегантности и минималистической эстетики.

Мониторы SMART, работающие на платформе LG webOS 23, предлагают простой и удобный доступ к различным потоковым приложениям и персонализированным рекомендациям по просмотру через webOS Hub. Особенно интригует функция Home Board, предлагающая персонализированные спортивные профили и настраиваемые карты спортивных услуг. Любители спорта могут быть в курсе своих любимых лиг, предстоящих игр и важной статистики. Мониторы также оснащены функцией LG Mood Music, выступающей в роли личного диджея, создавая плейлисты на основе музыкальных предпочтений пользователя.

Для тех, кто ориентирован на производительность, мониторы LG SMART оснащены встроенным программным обеспечением LG Home Office. Поддерживая различные программы повышения производительности, такие как Microsoft 365 и Календарь Google, эти мониторы повышают эффективность рабочего процесса. Кроме того, они облегчают обмен контентом со смарт-устройств через AirPlay 2 и Miracast, устраняя необходимость в прямом подключении к ПК.

Кроме того, эти мониторы служат концентраторами умного дома, совместимыми с ThinQ Home Hub от LG. Пользователи могут удобно отслеживать и управлять бытовой техникой, совместимой с Интернетом вещей, такой как холодильники и стиральные машины, через приложение ThinQ. Эта интеграция превращает мониторы в центральные точки управления подключенным домом.

Характеристики продукта:

– Монитор LG SMART (32SR50F)

– Размер/разрешение: 31.5 дюйма / FHD (1,920 x 1080)

– Цветовая гамма: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Частота обновления/время отклика: 60 ​​Гц/8 мс

– Интерфейс: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Динамик: 5 Вт (x2)

– Интеллектуальная функция/услуга: webOS 23, Microsoft Office, голосовой помощник (LG ThinQ, Alexa), мобильная трансляция/зеркальное отображение (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Аксессуар: HDMI/белый пульт дистанционного управления

– Монитор LG SMART (27SR50F)

– Размер/разрешение: 27 дюйма / FHD (1,920 x 1080)

– Цветовая гамма: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Частота обновления/время отклика: 60 ​​Гц/14 мс

– Интерфейс: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Динамик: 5 Вт (x2)

– Интеллектуальная функция/услуга: webOS 23, Microsoft Office, голосовой помощник (LG ThinQ, Alexa), мобильная трансляция/зеркальное отображение (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Аксессуар: HDMI/белый пульт дистанционного управления

Модель 32SR50F можно приобрести за 229 долларов, а модель 27SR50F можно приобрести всего за 199 долларов. На обе модели распространяется гарантия на детали и работу сроком 1 год.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы выдающиеся особенности мониторов LG SMART?

Ответ: Мониторы LG SMART оснащены высокопроизводительными дисплеями с поддержкой HDR 10, встроенным программным обеспечением LG Home Office для повышения производительности, возможностями обмена контентом и функциями умного дома.

Вопрос: Какова цена моделей 32SR50F и 27SR50F?

О: Цена 32SR50F составляет 229 долларов США, а 27SR50F — 199 долларов США.

Вопрос: Предоставляется ли на мониторы гарантия?

О: Да, на обе модели распространяется гарантия на детали и работу сроком на 1 год.