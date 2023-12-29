LG: Вводит революционного ИИ-помощника

Новый ИИ-робот от LG представляет собой прорывное развитие в области помощников умного дома. В отличие от ограниченных стационарных устройств, этот робот способен свободно перемещаться по разным комнатам и поверхностям, активно вступая в повседневную жизнь пользователей.

В отличие от других ИИ-помощников, которые в основном сосредоточены на распознавании речи и естественной обработке языка, ИИ-робот LG идет дальше, включая в себя моторизованные колеса для автономного движения. Это означает, что робот может свободно передвигаться по полам и коврам, гарантируя, что он сможет достичь пользователей где бы они ни находились в своих домах.

Оснащенный передовыми камерами и датчиками, ИИ-робот может воспринимать окружающую обстановку и идентифицировать различные объекты, лица и даже домашних животных. Это позволяет ему контролировать и регулировать факторы окружающей среды, такие как температура, влажность и качество воздуха. Пользователи также могут установить робота для патрулирования их домов в их отсутствие, чтобы следить за домашними животными и обнаруживать любую необычную активность, например, взломы.

Одной из уникальных особенностей ИИ-робота от LG является его способность взаимодействовать с пользователями на эмоциональном уровне. Анализируя голос и выражения лица, робот может определить эмоции пользователя и выбрать музыку или другое содержимое, соответствующее их настроению. Это персонализированный опыт создает глубокий уровень взаимодействия между пользователем и помощником ИИ.

Хотя официальная дата выпуска и цена ИИ-робота LG пока не объявлены, эта революционная технология готова переопределить понятие помощников умного дома. Обеспечивая подвижность, мониторинг окружающей среды и эмоциональное взаимодействие, этот ИИ-робот открывает новую эру умного проживания.

FAQ:

1. В чем отличие ИИ-робота LG от других помощников умного дома?

ИИ-робот LG выделяется тем, что включает в себя моторизованные колеса для автономного перемещения, что позволяет ему передвигаться по домам. Он также оснащен передовыми камерами и датчиками, которые позволяют идентифицировать объекты и лица, а также мониторить факторы окружающей среды.

2. Может ли робот регулировать подключенные устройства?

Да, робот может беспроводно регулировать подключенные устройства, такие как печи, кондиционеры или увлажнители, основываясь на обнаруженных условиях окружающей среды.

3. Как робот эмоционально взаимодействует с пользователями?

Анализируя голос и выражения лица, робот может определить эмоции пользователя и выбрать музыку или другое содержимое, соответствующее их настроению.

4. Будет ли робот доступен общественности в ближайшем будущем?

Компания LG пока не объявила официальную дату выпуска или цену ИИ-робота.