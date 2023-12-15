Благотворительная лига Лексингтона ищет общественную помощь для поддержки работы с населением

Стремясь сохранить свою жизненно важную работу с общественностью, уважаемая Благотворительная лига Лексингтона обратилась к общественности за поддержкой. Несмотря на проблемы, вызванные продолжающейся пандемией, лига по-прежнему привержена своей миссии по оказанию помощи детям сообщества и полна решимости решительно вернуться в 2024 году, создав прочную финансовую основу.

Из-за беспрецедентных обстоятельств, связанных со вспышкой COVID-19, лига, действующая с 1935 года, с 2019 года не может проводить свое ежегодное флагманское мероприятие Holiday House и Holiday Shoppes. Отмена этого важного мероприятия по сбору средств, а также с другими видами деятельности в течение года, стало для организации значительным финансовым ударом.

Президент Тина Роял подчеркнула непоколебимую приверженность лиги помощи местным детям, которые в противном случае остались бы без необходимых ресурсов. Социальные работники и школьные консультанты на протяжении многих лет полагались на лигу в удовлетворении основных потребностей детей сообщества.

Сейчас, более чем когда-либо, Лексингтонская благотворительная лига обращается за помощью к щедрым людям и организациям, чтобы обеспечить непрерывность своих информационно-просветительских программ. Внося свой вклад, члены сообщества могут сыграть ключевую роль в улучшении жизни уязвимых детей. Пожертвования позволят лиге предоставить необходимую поддержку, включая еду, одежду, образовательные ресурсы и медицинские услуги.

Лига по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее и планирует выйти сильнее из этого непростого периода. Объединившись вместе, сообщество может помочь Лексингтонской благотворительной лиге процветать, гарантируя, что дети Лексингтона получат заботу и поддержку, которых они заслуживают. Давайте возьмемся за руки и изменим жизнь этих молодых людей, проложив путь к светлому будущему для всех.