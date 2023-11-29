Level-5 объявляет о задержках и интересных обновлениях презентации «Level-5 Vision 2023 II»

Во время долгожданной презентации Level-5 Vision 2023 II компания Level-5 сделала несколько интересных объявлений, включая задержки игр и новые обновления. Одним из главных событий стала новость о Megaton Musashi: Wired, долгожданной игре, выпуск которой теперь перенесен на 25 апреля и будет выпущен по всему миру на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Кроме того, Level-5 сообщил, что глобальный релиз Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time запланирован на Nintendo Switch следующим летом. Эта новость разожгла ожидание фанатов, которые жаждут отправиться в очаровательное путешествие по этому воображаемому миру.

Еще одним важным обновлением презентации стала задержка Decapolice, ролевой игры с открытым миром, фанатам которой придется подождать до 2025 года, чтобы испытать ее. Хотя эта новость может кого-то разочаровать, она также говорит о стремлении Level-5 предоставить безупречный и незабываемый игровой опыт.

Кроме того, Level-5 продемонстрировала новые или обновленные видеоролики для некоторых из своих долгожданных игр. Особое внимание привлекла Inazuma Eleven: Victory Road, релиз которой запланирован на Switch в 2024 году. Поклонники могут рассчитывать на мировой релиз в марте 2024 года вместе с захватывающим бета-тестированием. Кроме того, было представлено представление о профессоре Лейтоне и новом мире Steam для Switch, который выйдет в 2025 году, и фанаты с нетерпением ждут дополнительной информации.

Level-5 также воспользовался возможностью отпраздновать 25-летие своей компании. Они представили сердечное поздравление от Ё Оидзуми, актера озвучивания любимого персонажа профессора Лейтона. Это была трогательная дань уважения, которая подчеркнула влияние Level-5 на игровую индустрию за последние два с половиной десятилетия.

Забегая вперед, Level-5 анонсировали свою следующую презентацию «Level-5 Vision 2024 «Детям мира»», трансляция которой запланирована на апрель. Поклонники могут ожидать более интересных анонсов и обновлений, поскольку компания продолжает формировать будущее игр.

FAQ:

Вопрос: Когда выйдет Megaton Musashi: Wired?

О: Megaton Musashi: Wired перенесена и выйдет во всем мире 25 апреля.

В: На каких платформах будет доступна Megaton Musashi: Wired?

О: Игра будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Вопрос: Когда выйдет «Fantasy Life i: Девушка, которая крадет время»?

A: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time выйдет в глобальном масштабе на Nintendo Switch следующим летом.

В: Какая игра отложена до 2025 года?

О: Выход Decapolice, ролевой игры с открытым миром, отложен и выйдет в 2025 году.