Новая совместная игра ужасов Lethal Company превысила 100,000 XNUMX игроков

В последней популярной игре Lethal Company вас ждут захватывающие и леденящие кровь впечатления, поскольку она отмечает достижение замечательного рубежа - более 100,000 23 одновременных игроков. Эта совместная игра ужасов, разработанная Zeekerss, произвела фурор в игровом сообществе с момента ее выхода в раннем доступе Steam XNUMX октября.

Lethal Company отправляет игроков в мучительное путешествие по заброшенным лунам, где им придется собирать ресурсы, сталкиваясь с невообразимыми ужасами. Игрокам, работающим по контракту с Компанией, поручено собирать лом для удовлетворения корпоративных норм прибыли. Однако им всегда следует быть начеку, поскольку игра изначально была хоррор-титулом, поэтому опасность подстерегает за каждым углом.

Успех Lethal Company можно объяснить захватывающим игровым процессом и регулярными обновлениями. Зикерсс усердно создавал новый контент, постоянно улучшая игру за счет дополнительных мобов, предметов и функций. Это стремление к совершенствованию нашло отклик у игроков, что привело к резкому росту популярности игры.

Пользователи Steam восторженно хвалили Lethal Company, о чем свидетельствует ее рейтинг «чрезвычайно положительный» на платформе. Игрокам особенно нравится увлекательный игровой процесс и частые обновления, которые делают игру свежей и захватывающей. Благодаря сильному сообществу, обеспечивающему обратную связь и поддержку, потенциал Lethal Company безграничен.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным игроком или новичком в игре, у IGN есть подробное руководство, которое поможет вам ориентироваться в коварном мире Lethal Company. Приготовьтесь к бесконечным ощущениям, мурашкам и незабываемым впечатлениям от совместной игры в жанре ужасов.

FAQ

1. Могу ли я играть в Lethal Company один?

Да, в Lethal Company можно играть в одиночку, но она создана для совместной игры.

2. Доступна ли Lethal Company на платформах, отличных от Steam?

На данный момент Lethal Company доступна только в Steam. Официальных объявлений о релизах на других платформах нет.

3. Будут ли еще обновления в будущем?

Абсолютно! Разработчик Zeekerss выразил готовность регулярно выпускать обновления для улучшения игры и учета отзывов игроков.

4. Могу ли я настроить своего персонажа и корабль в Lethal Company?

Да, Lethal Company предлагает игрокам варианты настройки костюмов и украшений кораблей, чтобы персонализировать свой игровой опыт.

источники:

– IGN: [URL]