Lenovo Legion Go: уникальная игровая портативная консоль с инновационными функциями

Lenovo вошла в мир портативных игровых консолей со своим последним предложением Legion Go. Черпая вдохновение из существующих консолей и технологий, это устройство выделяется своими уникальными функциями.

Одной из выдающихся особенностей Legion Go является дизайн подставки, напоминающий популярную модель OLED от Nintendo Switch. Металлическая подставка обеспечивает надежную поддержку во время игр в дороге. Однако ему не хватает такой же прочной конструкции, как Switch OLED, что обеспечивает некоторую гибкость и изгиб.

Доступ к внутренним компонентам Legion Go относительно прост с помощью отвертки Philips. Lenovo также представила джойстики с эффектом Холла, устранив распространенную проблему Stick Drift, от которой страдают аналогичные игровые портативные консоли. Нетрадиционный вариант хранилища консоли — твердотельный накопитель M.2242 форм-фактора 2 — может вызвать проблемы при замене или обновлении.

Возможности подключения Legion Go превосходят возможности его конкурентов: два порта USB-C и порт USB 4. Это позволяет пользователям заряжать консоль через один порт, одновременно подключая очки Legion — интересный аксессуар, сочетающий в себе линзы, подходящие по рецепту, и OLED-дисплей FHD. Хотя у очков есть свои недостатки, такие как периодическое отсоединение и ограниченная совместимость с устройствами Android, они добавляют уникальности игровому процессу.

Когда дело доходит до игровой производительности, Legion Go впечатляет разрешением Full HD, но с трудом поддерживает высокую частоту кадров при QHD+. Для максимизации производительности рекомендуется снизить разрешение до HD+. Legion Space от Lenovo, пользовательский интерфейс консоли, предлагает лучший пользовательский опыт по сравнению с конкурентами, но все же требует некоторых улучшений.

Стоит отметить, что игровой режим Legion Go может существенно повлиять на частоту кадров и скорость вращения вентилятора. Для оптимальной производительности рекомендуется запускать консоль в режиме производительности.

В целом Lenovo Legion Go демонстрирует инновационные функции и выделяется среди конкурентов на рынке портативных игровых консолей. Несмотря на некоторые незначительные недостатки, консоль предлагает уникальные игровые возможности для любителей мобильных игр.