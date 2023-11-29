Сотрудничество LEGO и Epic Games: объединение учетных записей для анонса Большого Взрыва

LEGO и Epic Games объединили усилия, чтобы подарить поклонникам обеих франшиз увлекательное сотрудничество. В ожидании предстоящего события Fortnite, The Big Bang, инсайдеры LEGO теперь могут войти в свои учетные записи Epic Games, используя свои учетные записи LEGO. Эта интеграция позволяет игрокам входить в свои основные учетные записи Epic Games, одновременно связывая обе учетные записи вместе.

Официальный анонс Fortnite The Big Bang запланирован на 2 декабря в 2:11 по восточному времени/XNUMX:XNUMX по тихоокеанскому времени. LEGO уже дразнила фанатов, представляя культовую ламу-поставщика в форме LEGO, и есть предположения, что популярные скины Fortnite будут преобразованы в скины минифигурок LEGO в игре.

Это сотрудничество открывает новые возможности для поклонников LEGO и Fortnite. Подключив свои учетные записи, энтузиасты LEGO смогут по-новому взглянуть на вселенную Fortnite. Точно так же игроки Fortnite могут погрузиться в мир LEGO и воплотить в жизнь своих любимых персонажей Fortnite с помощью минифигурок LEGO.

Сотрудничество LEGO и Epic Games демонстрирует обоюдное желание создавать увлекательные и захватывающие впечатления для преданных фанатов. Преодолевая разрыв между физическим и цифровым мирами, это партнерство открывает захватывающие возможности для творческого самовыражения и рассказывания историй.

Так что готовьтесь, строители из кубиков и чемпионы Fortnite: сотрудничество LEGO x Epic Games прокладывает путь к эпическому игровому приключению. Следите за обновлениями, сюрпризами и поистине взрывным объявлением 2 декабря.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Могу ли я использовать свою учетную запись LEGO Insiders для входа в свою учетную запись Epic Games?

О: Да, благодаря недавнему сотрудничеству между LEGO и Epic Games у вас теперь есть возможность использовать свою учетную запись LEGO Insiders для входа в свою учетную запись Epic Games.

Вопрос: Есть ли какие-либо преимущества при объединении моих учетных записей LEGO и Epic Games?

О: Связывание ваших учетных записей LEGO и Epic Games обеспечивает плавную интеграцию между обеими платформами, предоставляя уникальный игровой опыт, сочетающий в себе миры LEGO и Fortnite.

Вопрос: Когда состоится официальный анонс Fortnite The Big Bang?

О: Официальный анонс Fortnite The Big Bang запланирован на 2 декабря в 2:11 по восточному времени/XNUMX:XNUMX по тихоокеанскому времени.

Вопрос: Чего мы можем ожидать от сотрудничества LEGO и Epic Games?

Ответ: Сотрудничество между LEGO и Epic Games обещает новые захватывающие разработки, в том числе преобразование скинов Fortnite в скины для минифигурок LEGO и инновационные способы одновременного знакомства с обеими франшизами.