LEGO Fortnite: новый рубеж в цифровом строительстве и выживании

LEGO Fortnite официально выпущена, предлагая поклонникам популярной игры Battle Royale уникальный опыт цифрового строительства и выживания. Этот новый игровой режим, хотя и интегрирован в программу запуска Fortnite, предлагает совершенно другой игровой процесс, чем обычный многопользовательский режим.

В отличие от традиционного Fortnite, LEGO Fortnite ориентирован на выживание. Игроки могут построить свой собственный мир индивидуально или вместе с 11 друзьями. Игра позволяет игрокам играть за своих любимых персонажей Fortnite, таких как Brite Bomber, Руководитель команды Cuddle и Ворон, но в стиле LEGO.

В LEGO Fortnite игроки должны собирать еду и ресурсы, создавать предметы и участвовать в одиночных или совместных битвах с врагами. В игру также входит механика строительства укрытий для защиты и настройки домашней базы. Игроки могут нанимать жителей деревни для сбора материалов и помощи им пережить ночь.

Подобно Minecraft, LEGO Fortnite предлагает возможность строить дома, крепости и другие улучшения для вашей домашней базы. Игроки также могут создавать оружие и аксессуары, которые помогут в битвах с различными врагами, включая маленьких существ, используемых для получения опыта, и огромных зверей, похожих на боссов.

LEGO Fortnite представляет собой кульминацию усилий LEGO Group по созданию захватывающего онлайн-проекта строительства. Сотрудничество с Epic Games оказалось успешным, в результате чего появилась игра, которая позволяет игрокам реализовать свои мечты о построении собственного мира из кубиков. Однако это сотрудничество обошлось LEGO Group в 1 миллиард долларов.

Новый игровой режим LEGO Fortnite теперь доступен на всех основных игровых платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК и облачные сервисы потоковой передачи игр. Самое приятное то, что это бесплатное обновление, предоставляющее игрокам легкий доступ к новому захватывающему приключению. Хотя наборы LEGO Fortnite могут быть недоступны в ближайшем будущем, основное внимание по-прежнему уделяется разработке и расширению цифровых игровых возможностей для детей. Сотрудничество между LEGO Group и Epic Games направлено на преодоление разрыва между физическими и цифровыми играми, вдохновляя как создателей, так и бренды осваивать этот новый рубеж.