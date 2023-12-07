Fortnite и Lego объединяются, чтобы создать новый игровой опыт

Fortnite, популярный онлайн-шутер с более чем 400 миллионами игроков, недавно в сотрудничестве с Lego создал совершенно новый режим игры на выживание. Это сотрудничество черпает вдохновение из игры Minecraft, которая является самой продаваемой игрой всех времен.

Хотя режим королевской битвы в Fortnite является самым популярным, изначально в игре был режим выживания под названием Fortnite: Save the World. Однако ошеломительный успех режима королевской битвы затмил все остальные игровые режимы. Сотрудничество с Lego направлено на то, чтобы вернуть Fortnite к ее истокам, включая кубики, конструкции и персонажей Lego в игровой мир. В трейлере даже показаны сцены, напоминающие Minecraft, такие как возведение заборов, выращивание овощей и сборы у костра.

Такое громкое сотрудничество неудивительно, поскольку Fortnite известна своим партнерством с настоящими знаменитостями, такими как Маршмелло и Ариана Гранде, и проведением внутриигровых концертов. Сотрудничество с Lego представляет собой расширение Fortnite, ориентированное на широкую аудиторию: от детей до подростков и взрослых.

Одной из задач этого сотрудничества является интеграция Lego, известной своими играми, подходящими для маленьких детей, с Fortnite, имеющей рейтинг PEGI 12 в Великобритании и ЕС. Чтобы решить эту проблему, Epic Games внедрила функции родительского контроля и онлайн-безопасности, чтобы игра подходила для игроков всех возрастов. Предоставляя различные рейтинги контента и позволяя родителям настраивать то, что могут видеть их дети, Fortnite стремится привлечь более молодую аудиторию, которая, возможно, была слишком молода для оригинальной игры.

Хотя Fortnite и раньше сталкивалась с критикой, например, с комментарием принца Гарри о том, что игра «создана для зависимости», такая критика распространена в игровой индустрии. В конечном счете, игроки могут выбирать игры, соответствующие их интересам, а Fortnite предлагает множество впечатлений, помимо игрового процесса со стрельбой.

Что касается Lego, то сотрудничество с Fortnite представляет собой амбиции и неизведанные возможности. Хотя в разработке есть планы по обновлениям и новым идеям, результат сотрудничества неясен. Обе компании с нетерпением ждут, как игра будет воспринята игроками, и открыты для изучения других типов игр на платформе Fortnite в будущем.

В заключение отметим, что сотрудничество Fortnite и Lego приносит игрокам свежий и уникальный игровой опыт. Объединив элементы крафта Fortnite со знаменитым брендом Lego, игра призвана привлечь разнообразную аудиторию и познакомить новых игроков с миром Fortnite.