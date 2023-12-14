Агентства Лидса и Айрондейла сотрудничают в задержании подозреваемых по делу о наркотиках и оружии

Резюме:

Правоохранительные органы Лидса и Айрондейла объединили свои усилия для проведения обыска в жилом доме в Айрондейле, в результате чего были арестованы пять человек, причастных к торговле наркотиками и хранению незаконно модифицированного оружия. Подозреваемые были взяты под стражу, а полиция изъяла различное полностью автоматическое огнестрельное оружие, оборудование, используемое для модификации оружия, украденное имущество, наркотики и принадлежности для употребления наркотиков. Федеральные правоохранительные органы, в том числе Управление по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием (ATF) и Департамент расследований внутренней безопасности (HISI), сотрудничают с местными властями в этом деле и ожидают федеральных обвинений. Начальник полиции Лидса Пол Ирвин высоко оценил работу офицеров и подчеркнул решающую роль сотрудничества с общественностью в устранении опасностей, исходящих от преступников. Полицейское управление Лидса призывает всех, у кого есть информация об этом деле или другой незаконной деятельности, связаться с ними.

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Совместные усилия привели к арестам по делу о торговле наркотиками и оружии

В результате успешной совместной операции полицейские управления Лидса и Айрондейла добились значительного прогресса в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконным хранением оружия. Вооружившись ордером на обыск, группа оперативной поддержки полицейского управления Лидса, группа спецназа полицейского управления Лидса и полицейское управление Айрондейла провели обыск в доме в Айрондейле, в результате чего были задержаны пять подозреваемых.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Маркелла Джевона Фелдера, 25 лет, из Айрондейла, Эмбер Николь Розелл, 23 года, из Айрондейла, Алабама, Киару Латрис Уильямс, 29 лет, из Айрондейла, Алабама, Маркеля Деметриса Холмса, 21 года, из Айрондейла, Алабама, и Маркерриса Дже' 23-летняя Мар Холмс из Айрондейла, штат Алабама, взята под стражу.

В ходе операции детективы обнаружили тайник с полностью автоматическим оружием, а также оборудование, предположительно используемое для переделки полуавтоматического огнестрельного оружия в полностью автоматическое. Кроме того, было обнаружено и изъято украденное имущество, фентанил, метамфетамины (мет), другие наркотики и принадлежности для их употребления.

Начальник полиции Лидса Пол Ирвин выразил гордость за совместные усилия участвующих ведомств и отметил неоценимую помощь полицейского управления Айрондейла. Шеф Ирвин подчеркнул масштабность открытия, заявив, что обнаруженное огнестрельное оружие и запрещенные вещества представляют серьезную угрозу для общества. Признавая, что для борьбы с преступной деятельностью необходим комплексный подход, шеф Ирвин высоко оценил постоянный обмен информацией и расследования, связанные с наркотиками, проводимые всем департаментом.

В сотрудничестве с федеральными агентствами, такими как Управление по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием (ATF) и Департаментом расследований внутренней безопасности (HISI), полицейское управление Лидса стремится предъявить федеральные обвинения в связи с этим делом.

Всем, у кого есть информация, связанная с этим расследованием или другой незаконной деятельностью, настоятельно рекомендуется связаться с полицейским управлением Лидса по телефону 205-699-2581.

Пятеро подозреваемых в настоящее время находятся под арестом, и им будут предъявлены различные обвинения, включая торговлю наркотиками и незаконное хранение контролируемых веществ и принадлежностей для наркотиков. Следует отметить, что все подозреваемые невиновны, пока их вина не будет доказана.