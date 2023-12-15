Недвижимость на набережной в Майами-Бич растет в цене, поскольку строительство элитного жилья увеличивает рынок

Потрясающая недвижимость на набережной на желанном острове Стар-Айленд в Майами-Бич значительно выросла в цене благодаря строительству соседнего роскошного дома. Принадлежащая бывшей звезде сериала «Настоящие домохозяйки Майами» Лее Блэк, недвижимость в настоящее время выставлена ​​на продажу за впечатляющие 37.5 миллионов долларов.

Агент по листингу Сэдди Абаунза Дельгадо из ONE Sotheby's International Realty объясняет, что строительство дома стоимостью 100 миллионов долларов по соседству только повысит стоимость собственности Блэка. Ожидается, что привлекательность такого эксклюзивного соседа привлечет высокопоставленных покупателей, желающих престижа и эксклюзивности Стар-Айленда.

Дом Блэка, расположенный на участке площадью 1.07 акра, является редкой находкой на этом эксклюзивном острове. Дельгадо подчеркивает, что покупатели, желающие жить на Стар-Айленде, имеют ограниченные возможности, что делает эту недвижимость еще более желанной. Фактически, в настоящее время это единственный дом, выставленный на продажу на острове.

Котировочная цена недвижимости Блэка колебалась на протяжении многих лет, но она была стратегически оценена на основе недавних сопоставимых продаж в этом районе. Похожий участок с меньшим выходом к воде недавно был продан за 33 миллиона долларов, а другая продажа в окрестностях достигла ошеломляющей суммы в 67 миллионов долларов. Эти данные сыграли важную роль в определении текущей запрашиваемой цены.

Строительство соседнего дома стоимостью 100 миллионов долларов добавило собственности Блэка еще больше привлекательности и эксклюзивности. Покупатели элитного жилья, желающие получить незабываемые впечатления от набережной в сочетании с привлекательным расположением на Стар-Айленде, найдут это предложение неотразимым. Ожидается, что по мере продвижения строительства ожидание этого великолепного объекта еще больше повысит его ценность на растущем рынке элитной недвижимости Майами-Бич.