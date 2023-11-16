Последнее обновление карт Apple расширяет возможности Формулы 1 в Лас-Вегасе

В то время как Лас-Вегас готовится к долгожданному Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, Apple гарантирует, что посетители получат захватывающий опыт с помощью своего последнего обновления приложения «Карты». Обновление не только предоставляет подробный маршрут трассы, но и демонстрирует здание пит-стопа Формулы-1, позволяя пользователям исследовать знаковые элементы Формулы-1 на своих iPhone.

Обновление Apple в среду, не требующее дополнительной загрузки программного обеспечения, мгновенно предлагает комплексные впечатления от города, включая 3D-рендеринг пит-билдинга с автомобилями Формулы-1 в гаражах. Это новое дополнение дополняет уже существующую подробную информацию о популярных достопримечательностях Лас-Вегаса, таких как фонтаны Белладжио, Луксорская пирамида, стадион Аллегиант и Сфера.

Карты также делают все возможное, предлагая кураторские путеводители по Лас-Вегасу, помогая туристам и местным жителям находить отличные места, где можно поесть, сделать покупки и насладиться шоу. Эти руководства охватывают различные темы: от руководства Apple Music по площадкам с живой музыкой и личными рекомендациями Backstreet Boys. Другие известные путеводители включают список лучших ресторанов города по версии журнала Infatuation и справочник для инсайдеров журнала Wall Street Journal, в котором представлены предложения таких известных местных жителей, как Пенн Джиллетт и шеф-повар Шеридан Су.

Кроме того, обновление «Карт» обращает внимание на перекрытие дорог на Лас-Вегас-Стрип и прилегающих к нему территориях во время Гран-при. Эта функция призвана улучшить навигацию как для жителей, так и для туристов, гарантируя, что они смогут легко маневрировать в условиях городского движения во время мероприятия.

Благодаря последнему обновлению Apple Maps поклонники Формулы 1 и гости Лас-Вегаса теперь могут исследовать мир автоспорта, как никогда раньше, и все это у них под рукой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что предлагает обновление Карт для Apple?

Обновление «Карты» для Apple предоставляет пользователям подробный маршрут Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, а также захватывающие 3D-рендеринги пит-билдинга Формулы-1.

Нужно ли загружать какое-либо дополнительное программное обеспечение для доступа к обновлению?

Нет, обновление доступно сразу после выпуска и не требует загрузки какого-либо программного обеспечения.

Какие еще впечатления от города предлагаются в обновленном приложении «Карты»?

В дополнение к улучшениям Формулы 1 приложение «Карты» также предлагает подробную информацию о популярных достопримечательностях Лас-Вегаса, включая фонтаны Белладжио, Луксорскую пирамиду, стадион «Аллигант» и «Сферу».

Существуют ли какие-либо дополнительные функции для облегчения навигации во время Гран-при Лас-Вегаса?

Да, в обновлении подчеркивается перекрытие дорог на Лас-Вегас-Стрип и прилегающих к нему территориях, что помогает местным жителям и туристам ориентироваться в дорожном движении города во время Гран-при.