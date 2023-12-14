Зонд НАСА «Вояджер-1» сталкивается с техническими проблемами в глубоком космосе

НАСА в настоящее время сталкивается с техническими трудностями при работе с зондом «Вояджер-1», поскольку загадочная компьютерная ошибка влияет на передачу данных. Это произошло после потери контакта с его двойным зондом «Вояджер-2» из-за аварии в августе. Несмотря на предыдущее обновление в октябре, проблема с «системой полетных данных» «Вояджера-1» остается нерешенной.

Ученые НАСА в настоящее время работают над решением этой проблемы, но это оказывается сложной задачей. «Вояджеру-1», запущенному в 1977 году с миссией по изучению Юпитера и Сатурна, сейчас более 46 лет, и он находится в миллиардах километров от Земли.

Проблемы со связью являются значительными, поскольку «Вояджер-1» в настоящее время находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от нашей планеты и исследует дальние уголки Вселенной. Команды, отправленные с Земли, достигают зонда примерно за 22 часа 30 минут, и ученым приходится ждать еще 45 часов, чтобы получить ответ, подтверждающий успех или неудачу их попыток устранить ошибку.

Проблема заключается в «системе полетных данных» «Вояджера-1», которая отвечает за сбор данных с различных приборов на борту и передачу их на Землю через телекоммуникационный блок. Однако устройство передает повторяющуюся комбинацию единиц и нулей, что делает данные непригодными для использования.

Несмотря на перезапуск системы полетных данных, проблема остается. По оценкам инженеров НАСА, поиск решения этого технического сбоя может занять несколько недель. Возраст зонда и его удаленное расположение усложняют поиск и устранение неисправностей.

Миссии «Вояджер» значительно превысили свой первоначальный пятилетний срок существования и продолжают предоставлять ценную информацию о внешних регионах нашей Солнечной системы. Хотя подобные технические проблемы могут задерживать передачу научных и технических данных, зонды «Вояджер» остаются выдающимся достижением в освоении космоса.