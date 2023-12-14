Genesis G80 2025: элегантное обновление

Резюме: В следующем модельном году Genesis G80 2025 претерпит несколько изменений, следуя по стопам своего брата, внедорожника GV80. В то время как внешние обновления относительно незначительны, интерьер получил значительные обновления, включая обновленную приборную панель и 27-дюймовый цифровой дисплей. Однако некоторым водителям могут не понравиться недавно добавленные сенсорные элементы управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более подробная информация будет представлена ​​во время официальной презентации в 2024 году, но ожидается, что G80 сохранит те же варианты двигателей, включая четырех- и шестицилиндровые двигатели мощностью 300 и 375 лошадиных сил соответственно, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. и полный привод.

Элегантное обновление для Genesis G80 2025 года

Genesis G80 2025 призван произвести фурор своим элегантным и обновленным дизайном. Хотя внешние изменения могут быть не сразу заметны, при ближайшем рассмотрении можно обнаружить тонкие, но впечатляющие обновления. Среди заметных изменений — передняя панель с двойной решеткой и новые фары MLA (Micro Lens Array). Передний бампер также был немного переработан, что придало G80 Sport более агрессивный внешний вид.

Двигаясь по сторонам, внимание сразу привлекают новые 20-дюймовые колеса с двойным пятиспицевым рисунком, напоминающим пропеллеры самолета, как с гордостью объясняет Genesis. Сзади выделяется накладка, напоминающая диффузор с треугольными наконечниками, напоминающими переднюю решетку. Кроме того, выхлопные патрубки теперь скрыты, что добавляет G80 элегантности и чистоты.

Внутри Genesis G80 2025 можно найти самые значимые обновления. Следуя по стопам GV80, седан может похвастаться обновленной приборной панелью, увенчанной 27-дюймовым цифровым дисплеем DELO, который органично объединяет комбинацию приборов и мультимедийный экран. Однако у некоторых водителей могут возникнуть смешанные чувства по поводу недавно добавленного сенсорного управления функциями отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Центральная консоль также подверглась фейслифтингу и получила новую отделку, которая добавляет изысканности. Ручка управления экраном и селектор передач также были доработаны. Кроме того, современное двухцветное рулевое колесо, которое в варианте G80 Sport сохраняет свою плоскую форму, дополняет общую роскошную атмосферу интерьера.

Более подробная информация о Genesis G80 2025 будет раскрыта во время официальной презентации в 2024 году. Ожидается, что седан продолжит предлагать те же варианты двигателей, включая четырех- и шестицилиндровые варианты мощностью 300 и 375 лошадиных сил соответственно. Эти двигатели будут работать в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и полным приводом, обеспечивая мощное и волнующее удовольствие от вождения.