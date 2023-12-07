Apple произведет революцию в использовании Siri с обновленным микрофоном в iPhone 16

Apple собирается внести революционные улучшения в своего голосового помощника Siri, значительно обновив микрофон будущего iPhone 16. Этот шаг направлен на улучшение работы Siri на базе искусственного интеллекта за счет улучшения ее аппаратных и программных функций, по словам известного эксперта. Аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Куо утверждает, что для продвижения контента, созданного искусственным интеллектом, крайне важно улучшить обработку голосового ввода за счет улучшения микрофона Siri. Новый микрофон в iPhone 16 будет иметь лучшее соотношение сигнал/шум, что значительно улучшит работу Siri. Кроме того, он будет обладать улучшенной водостойкостью, что обеспечит долговечность и долговечность.

Это обновление микрофона согласуется с предыдущими отчетами, в которых говорится, что Apple планирует выделить расширенные функции Siri в качестве ключевого аргумента в пользу iPhone 16. Интеграция моделей с большим количеством языков (LLM) в Siri и амбиции Apple в области генеративного искусственного интеллекта будут во многом зависеть от улучшенной голосовой связи. обработка ввода обеспечивается модернизированным микрофоном.

Более того, отчет Куо не только подтверждает ожидание новых функций Siri на основе LLM в iOS 18, но также усиливает слухи о том, что дополнительные функции искусственного интеллекта на устройстве могут быть эксклюзивными для моделей iPhone 16.

Последний опрос Куо показал, что AAC и Goertek являются выбранными поставщиками микрофона для iPhone 16. Оба поставщика в равной степени выиграют от обновления спецификации. Куо прогнозирует, что средняя цена продажи микрофонов для каждого iPhone 16 вырастет как минимум на 100–150 % по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15, что приведет к значительному росту выручки и прибыли AAC и Goertek.

С этим обновлением микрофона Apple делает решающий шаг на пути к революционному использованию Siri и укреплению своей приверженности развитию технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что iPhone 16 продемонстрирует мощные возможности Siri и откроет новые возможности для контента, создаваемого искусственным интеллектом, предоставляя пользователям более интуитивное и плавное взаимодействие со своими устройствами.