Kodak Slide N Scan: новый подход к сканированию пленок

Цифровой сканер пленок Kodak Slide N Scan предлагает новый взгляд на сканирование пленок благодаря своим уникальным функциям и дизайну. Несмотря на то, что Slide N Scan остается бюджетным вариантом, он использует другой подход по сравнению с его немного менее дорогим аналогом Kodak Scanza. Отличительной особенностью Slide N Scan является большой экран. В отличие от 3.5-дюймового экрана Scanza, Slide N Scan оснащен либо 5-дюймовым, либо 7-дюймовым экраном. Выбор 7-дюймового экрана обеспечивает более визуально доступный интерфейс без существенной разницы в цене.

И Slide N Scan, и Scanza используют светодиодный источник света и 14-мегапиксельный CMOS-датчик для сканирования пленки. Этот механизм захватывает весь кадр позитивной или негативной пленки или установленное слайдо за одно сканирование. Slide N Scan предлагает поддержку различных типов пленок, включая слайды шириной 135, 126, 110 и 50 мм, благодаря основному держателю слайдов и вставным адаптерам.

Одним из заметных различий между Slide N Scan и Scanza является источник питания. Питание Slide N Scan осуществляется через порт USB-C, а Scanza — через разъем micro USB-B. Однако важно отметить, что Slide N Scan не требует подключения к компьютеру для сканирования, что делает использование порта USB несколько ненужным. Кроме того, хотя Slide N Scan оснащен портом HDMI, кабель HDMI не входит в комплект поставки.

С точки зрения производительности, Slide N Scan оказался быстрым сканером, способным сканировать 35-миллиметровые кадры менее чем за 2 секунды. Однако мы обнаружили, что автоматические коррекции цвета и экспозиции по умолчанию при сканировании слайда N имели тенденцию давать более темные результаты для негативной пленки и более яркие результаты для цветных прозрачных пленок по сравнению со Scanza.

В целом Kodak Slide N Scan предлагает уникальные возможности сканирования благодаря большому экрану и универсальной поддержке пленки. Хотя для достижения оптимальных результатов может потребоваться некоторая ручная настройка, он остается экономичным вариантом для тех, кто хочет оцифровать свою коллекцию фильмов.

FAQ

1. Может ли Slide N Scan питаться от адаптера переменного тока?

Нет, питание Slide N Scan осуществляется через порт USB-C и в комплект поставки не входит адаптер переменного тока. Пользователи могут использовать собственный адаптер или подключить сканер через USB-порт своего компьютера.

2. Какие типы пленок поддерживаются Slide N Scan?

Slide N Scan поддерживает слайды шириной 135, 126, 110 и 50 мм. Он оснащен основным держателем слайдов для установленных слайдов и адаптерами для вставки пленок шириной 35 мм, 126 и 110 мм.

3. В комплект поставки Slide N Scan входит кабель HDMI?

Нет, Slide N Scan не поставляется с кабелем HDMI. Однако у него есть порт HDMI, позволяющий пользователям подключать сканер к телевизору или монитору компьютера для воспроизведения изображений.