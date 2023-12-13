Не пропустите это впечатляющее зрелище метеоритного дождя сегодня вечером

Краткое описание: Сегодня вечером приготовьтесь к захватывающему дух природному явлению: метеорный поток Геминиды украсит небо Нью-Брансуика. Астроном-любитель Крис Кервин описывает его как «короля метеорных потоков», производящих впечатляющие 120 метеоров в час. Шоу начнется около 8:10 и станет более заметным к 3200:XNUMX. Вам не нужно никакого специального оборудования, чтобы оценить это небесное зрелище; просто положитесь на свой невооруженный глаз. Кервин сравнивает этот опыт с наблюдением за снежинками, приближающимися к вашему лобовому стеклу. Метеорный поток Геминиды происходит из созвездия Близнецов и вызван обломками астероида, известного как XNUMX Фаэтон. Для получения наилучших впечатлений от просмотра найдите темное место вдали от городских огней и дайте глазам привыкнуть к темноте. Не забудьте одеться потеплее, готовясь стать свидетелем этого необыкновенного события.

Приготовьтесь к завораживающему зрелищу падающих звезд сегодня вечером

Посмотрите сегодня вечером на небо и приготовьтесь к тому, что у вас перехватит дыхание от великолепного природного зрелища. Метеорный поток Геминиды, известный как «монарх метеорных потоков», украсит небо над Нью-Брансуиком. Это небесное явление должно произвести ошеломляющее зрелище со скоростью 120 метеоров в час. С наступлением ночи метеоры будут подниматься все выше в небе, достигая пика около 10:3200. Не беспокойтесь о приобретении какого-либо модного оборудования или поиске определенного места, чтобы стать свидетелем этого завораживающего зрелища; все, что вам нужно, это ваши собственные глаза. Представьте себе прекрасный вид снежинок, приближающихся к вашему лобовому стеклу, оставляющих за собой чудесный след. Эти феноменальные метеоры появляются из созвездия Близнецов из обломков астероида шириной шесть километров под названием XNUMX Фаэтон. Чтобы получить наилучшие впечатления, отойдите от городских огней, чтобы в полной мере оценить захватывающие дух просторы наверху. Позвольте вашим глазам привыкнуть к темноте, подготавливая почву для незабываемой ночи. Не забудьте укутаться, чтобы согреться в холодном зимнем воздухе. Хотя сегодня вечером пик метеоритного дождя, у вас еще будет возможность стать свидетелем этого небесного явления еще несколько дней. Если сегодняшние погодные условия не идеальны, не теряйте надежды; завтрашняя ночь может принести более ясное небо для этого необыкновенного зрелища.