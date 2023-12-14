Кевин Маккарти уходит из Конгресса

Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил о своем уходе из Конгресса, который должен вступить в силу в конце этого года. Маккарти, который два месяца назад столкнулся с беспрецедентным отстранением от поста спикера, уйдет со своей должности, тем самым еще больше уменьшив незначительное большинство, которым обладают республиканцы в Палате представителей. Преимущество Республиканской партии может еще больше сократиться в зависимости от результатов предстоящих внеочередных выборов в 2024 году.

В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Маккарти рассказал о своих достижениях за 17 лет пребывания на посту и не выразил сожалений по поводу пребывания на посту. Несмотря на то, что Маккарти был отстранен от должности спикера всего через девять месяцев, Маккарти оставался стойким в принятии решений, даже если они противоречили требованиям правого фланга внутри партии. Он подчеркнул важность достижения результатов для американского народа, настаивая на том, что этот принцип не должен выйти из моды в Вашингтоне.

Чтобы отметить заслуги Маккарти, республиканцы Палаты представителей планируют вечеринку в его честь, независимо от его публичного заявления. Празднование было инициировано с расчетом на то, что Маккарти не будет добиваться переизбрания, и послужило способом поблагодарить его и попрощаться с ним.

Однако уход Маккарти не обошелся без разногласий. Он нажил себе врагов на конференции Республиканской партии в Палате представителей, в том числе член палаты представителей от Флориды Мэтт Гаец, который воспользовался возможностью для продвижения видео, посвященного увольнению Маккарти. Хотя лидер большинства Стив Скализ выразил добрые пожелания своему давнему коллеге, он признал личный характер решения Маккарти и признал трудности, связанные с тем, чтобы быть бывшим спикером.

Поскольку Маккарти завершает свое пребывание в Конгрессе, Республиканской партии придется ориентироваться в политическом ландшафте, имея меньшее большинство. Уход Маккарти и исход будущих выборов в значительной степени определят динамику продвижения конференции Республиканской партии в Палате представителей.