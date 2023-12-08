Лидеры республиканской партии Грузии выдвинули план по ускорению запланированного снижения ставки подоходного налога в штате. Предложение, поддержанное губернатором Брайаном Кемпом, вице-губернатором Бертом Джонсом и спикером Палаты представителей Джоном Бернсом, направлено на введение фиксированной ставки подоходного налога в размере 5.39%, начиная с 1 января 2024 года. По оценкам Управления планирования и бюджета, этот шаг может помочь сэкономить средства. Налогоплательщики Грузии в 1.1 календарном году составят около 2024 миллиарда долларов.

Ускоряя снижение подоходного налога, правительство штата стремится оптимизировать управление и вернуть налогоплательщикам их кровно заработанные деньги. Это ускорение снижения налогов последовало за недавним восстановлением налога на бензин в штате, действие которого было временно приостановлено губернатором Кемпом.

В настоящее время система подоходного налога в Грузии состоит из различных категорий, при этом максимальная ставка в размере 5.75% применяется к трудовому доходу, превышающему 7,000 долларов США в год. Существующий план, который вступит в силу с 1 января 2022 года, устанавливает фиксированную ставку подоходного налога в размере 5.49%. Согласно закону 2022 года, ставка должна снижаться на 0.1% в год, пока не достигнет 4.99% к 2029 году. Однако, поскольку, по прогнозам, сборы налогов штата превысят ожидания, губернатор Кемп и законодатели надеются ввести ставку 5.39% в 2024 году. вместо. Это изменение потребует принятия законодательных мер на предстоящей очередной сессии, но у законодателей есть возможность утвердить ретроактивное снижение налогов до 1 января 2024 года.

Ожидается, что общее сокращение до 5.39% приведет к снижению налоговых сборов штата примерно на 1.1 миллиарда долларов. Следует отметить, что это сокращение превышает первоначально прогнозируемое сокращение, которое, как ожидалось, будет стоить 450 миллионов долларов. Помимо снижения ставки, предлагаемые изменения включают увеличение стандартного освобождения от налога и разрешение налогоплательщикам вычитать 3,000 долларов за каждого ребенка или иждивенца.

В то время как некоторые республиканцы стремятся полностью отменить подоходный налог, другие надеются на дальнейшее снижение ставки подоходного налога путем пересмотра налоговых льгот. Законодательная комиссия в настоящее время рассматривает налоговые льготы и, как ожидается, опубликует рекомендации в ближайшем будущем.

В целом, ускоренное снижение подоходного налога, предложенное лидерами Грузии, отражает их приверженность консервативному составлению бюджета и обеспечению того, чтобы сильная экономика штата приносила пользу ее жителям. Этот план представляет собой шаг к выполнению своих обещаний и возвращению большего количества денег в карманы грузин.