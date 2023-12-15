Детские воспоминания на молочной ферме в Висконсине

Краткое описание: Личные размышления о детстве на молочной ферме в Висконсине, где автор в детстве пел индейкам и вспоминал о сельскохозяйственных корнях своей семьи.

Выросший на молочной ферме на северо-востоке Висконсина, я получил немало уникального опыта. Одно из моих самых ярких воспоминаний связано с пением индейкам в 8-летнем возрасте. Хотя это может показаться необычным, но это было мое любимое времяпрепровождение.

Наша ферма, жившая на улице Чиз-Фабрик-роуд, была частью давней сельскохозяйственной традиции Висконсина. Несмотря на то, что это была скромная ферма площадью 180 акров, небольшие семейные фермы, подобные нашей, в те времена процветали. Это было время, когда тяжелая работа и бесконечные возможности были нормой.

Уход за индюками и гусями был одной из моих обязанностей на ферме. Хотя они жили в курятниках, чтобы защитить их от хищников, мой отец считал, что у них должна быть некоторая контролируемая свобода. Поэтому каждый день я отпускал их и использовал палку в качестве импровизированного микрофона. Я пел им, полагая, что эта практика подготовит меня к будущей певческой карьере.

Размышляя сейчас о тех днях, я понимаю, что мое детство на ферме сформировало меня во многих отношениях. Это научило меня ценности тяжелого труда, радости общения с природой и важности семейных традиций. Выросший среди полей, коров и сараев, я приобрел глубокую признательность за землю и чувство ответственности перед ней.

Хотя с тех пор ситуация в сельском хозяйстве значительно изменилась, предпочтение отдали более крупным промышленным фермам, воспоминания о нашей маленькой семейной ферме по-прежнему занимают особое место в моем сердце. Это было время простоты, общности и неразрывной связи между людьми и животными.

Оглядываясь назад на свое детство на молочной ферме в Висконсине, я благодарен за уникальный опыт и воспоминания, которые превратили меня в человека, которым я являюсь сегодня.