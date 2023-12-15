Представляем новую серию KEF Q: неподвластная времени элегантность цвета ореха

Серия KEF Q только что представила свою последнюю линейку полочных, напольных и центральных громкоговорителей средней ценовой категории, которые теперь доступны в классической отделке из ореха. Сочетая вневременную элегантность с передовыми аудиотехнологиями, серия Q предлагает чистый современный дизайн, который дополнит любую комнату.

В своей восьмой итерации серия KEF Q может похвастаться рядом акустических инноваций и улучшений, которые обеспечивают звук высокого разрешения с исключительной глубиной и четкостью. В основе этой эволюции лежит массив динамиков Uni-Q, фирменная инновация, которая размещает высокочастотный динамик в акустическом центре среднечастотного и басового диффузора.

Благодаря звуковой технологии Uni-Q пользователи могут рассчитывать на резкие и ясные высокие частоты, надежные средние частоты и быстрые, чистые басы с минимальными искажениями на любом уровне громкости. В результате получается более точный и захватывающий трехмерный звук, равномерно заполняющий комнату.

В дополнение к исключительному качеству звука каждая модель серии Q оснащена бесшовной перегородкой и магнитными решетками (дополнительный аксессуар), обеспечивающими чистый и обтекаемый внешний вид даже без решеток. Это выдающаяся особенность в своем ценовом диапазоне, поскольку большинство динамиков имеют неприглядные отверстия или выступы, предназначенные для размещения решетки.

Для тех, кто хочет оптимизировать пространство и размещение, полочные динамики серии Q можно легко установить с помощью настенного кронштейна B2, специального аксессуара для бесшовной интеграции.

Новую серию Q в ореховом цвете уже можно приобрести исключительно на сайте uk.kef.com, Amazon и у авторизованного розничного партнера KEF Peter Tyson Audio Visual.

Цены на громкоговорители серии Q следующие:

– Полочный динамик Q150: 449 фунтов стерлингов за пару

– Полочный динамик Q350: 549 фунтов стерлингов за пару

— Напольный динамик Q550: 849 фунтов стерлингов за пару

— Напольный динамик Q750: 1,199 фунтов стерлингов за пару

— Напольный динамик Q950: 1,599 фунтов стерлингов за пару

– Центральный динамик Q250c: 499 фунтов стерлингов за штуку

– Центральный динамик Q650c: 599 фунтов стерлингов за штуку

– Динамик Q50a с поддержкой Dolby Atmos: 499 фунтов стерлингов за пару

Ощутите неподвластную времени элегантность и необыкновенное качество звука с новой серией KEF Q из орехового дерева. Улучшите свои впечатления от прослушивания сегодня.