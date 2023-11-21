Понимание динамических обновлений Windows: улучшение настройки и восстановления ОС

Microsoft недавно выпустила обновления Patch Tuesday для Windows 10 и Windows 11 в ноябре. Хотя эта новость не может стать неожиданностью, она представляет собой нечто большее, чем просто регулярные обновления. Технический гигант также представил новое динамическое обновление для улучшения установочных файлов Windows 11 23H2, которое также относится к версии 22H2. Это обновление направлено на улучшение уровня основных системных файлов, обеспечивая бесперебойную работу.

Кроме того, пользователям будет приятно узнать, что также выпущено динамическое обновление для среды восстановления Windows (WinRE). В частности, это обновление предназначено для Windows 11 версии 21H2. Хотя версия 21H2 больше не получает исправлений по вторникам из-за прекращения ее поддержки, Microsoft продолжит предоставлять динамические обновления для WinRE. Это крайне важно в случае сбоя обновления каких-либо функций, поскольку улучшенный WinRE помогает в процессе восстановления.

Итак, что же такое динамические обновления? Согласно объяснению Microsoft в блоге технического сообщества о динамических обновлениях Windows 10, эти обновления состоят из различных компонентов и служат нескольким целям в процессах установки и восстановления.

Динамические обновления включают в себя:

1. Обновления установки. Эти обновления направлены на исправления двоичных файлов и файлов установки, используемых во время обновлений функций.

2. Обновления безопасной ОС: обновления компонента «безопасной ОС», который отвечает за обновление среды восстановления Windows (WinRE).

3. Обновления стека обслуживания: необходимые исправления для решения любых проблем со стеком обслуживания, обеспечивающие плавный процесс обновления функций.

4. Последнее накопительное обновление: установка самого последнего накопительного обновления.

5. Обновления драйверов: актуальные драйверы от производителей, специально предназначенные для динамического обновления.

Помимо вышеуказанных обновлений, динамическое обновление также сохраняет содержимое языкового пакета (LP) и функций по запросу (FOD). Это гарантирует, что у пользователей будут все необходимые компоненты после завершения обновления.

Последнее обновление KB5033288 можно найти на веб-сайте каталога обновлений Microsoft. Однако будьте уверены, что обновление должно быть установлено автоматически, что исключает необходимость ручного вмешательства.

Подводя итог, можно сказать, что недавние динамические обновления Microsoft для Windows 10 и Windows 11 не только улучшают общий процесс установки, но и обеспечивают страховку для восстановления в случае сбоя какого-либо обновления функции. Эти обновления касаются различных критически важных компонентов, обеспечивая бесперебойную и надежную работу операционной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое динамические обновления в Windows?

О: Динамические обновления — это набор обновлений, которые улучшают процесс установки и восстановления ОС в случае сбоя обновления каких-либо функций. Эти обновления включают исправления файлов установки, обновления среды восстановления Windows (WinRE), исправления стека обслуживания, установку последнего накопительного качественного обновления и актуальных драйверов.

Вопрос: Нужно ли вручную устанавливать последнее динамическое обновление?

О: Нет, динамическое обновление должно быть установлено автоматически. Однако если вы хотите установить его вручную, вы можете найти последнее обновление, например KB5033288, на веб-сайте каталога обновлений Microsoft.

Вопрос: Что происходит с языковыми пакетами и функциями в процессе обновления?

О: Содержимое языковых пакетов (LP) и функций по запросу (FOD) сохраняется во время обновления. Это гарантирует, что пользователи будут иметь доступ к этим важным компонентам после завершения обновления.

Вопрос: Могу ли я получать динамические обновления для неподдерживаемой версии Windows?

О: Хотя неподдерживаемые версии больше не могут получать обновления по вторникам или регулярные обновления, Microsoft по-прежнему может предоставлять динамические обновления для критически важных компонентов, таких как среда восстановления Windows (WinRE), для обеспечения возможностей восстановления.