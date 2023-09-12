Космический телескоп Джеймса Уэбба, возможно, обнаружил хайсийский мир

Новое исследование с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) предполагает существование гицеанских планет – типа планет, которые потенциально могут содержать инопланетную жизнь. Гисейские планеты характеризуются теплым морем глубиной в сотни километров, толстой водородом и богатой водой атмосферой и отсутствием континентов. Хотя гипотезы об этих планетах уже давно выдвигаются, JWST, возможно, обнаружил одну из них впервые.

Считается, что эти планеты распространены среди суперземель, то есть планет с массой и размером больше Земли. Их часто можно обнаружить на орбитах красных карликов, известных своими интенсивными солнечными вспышками. Однако сильная поверхностная гравитация гицеанских планет может позволить им сохранить большую часть своей первоначальной атмосферы из водорода и гелия, что делает их подходящей средой для инопланетной жизни.

Речь идет о планете K2-18 b, расположенной на расстоянии 120 световых лет от Земли. Его масса почти в 9 раз больше Земли, а радиус почти в 3 раза больше. Наблюдения JWST за этой планетой выявили сильные следы метана и углекислого газа в ее атмосфере, что соответствует характеристикам гиевого мира. Присутствие этих газов еще раз подтверждает возможность обитаемости.

Исследование также обнаружило следы химического вещества под названием диметилсульфид (DMS) в атмосфере K2-18 b. На Земле DMS в основном производится морской микробной жизнью, такой как фитопланктон. Хотя это может быть потенциальной биосигнатурой, данные в настоящее время неубедительны, и для подтверждения ее присутствия необходимы дальнейшие наблюдения.

Будущие наблюдения с помощью Mid-InfraRed Instrument (MIRI) JWST и других инструментов будут проводиться для сбора дополнительных данных об атмосфере K2-18 b и поиска дополнительных свидетельств DMS. Эти открытия открывают захватывающую возможность открытия новых миров и потенциального обнаружения инопланетной жизни в их огромных океанах.

Источник: Никку Мадхусудхан и др. «Углеродсодержащие молекулы в возможной гицевой атмосфере». Представлено на первом году научной конференции JWST (2023 г.)